Бившият министър Веселин Вучков: Повечето началници в МВР са пенсионери

Почти всички началници в Министерството на вътрешните работи в момента са пенсионери. Това се отнася и за полицията, и за пожарната, заяви бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков по Нова тв.

Важно е да се знае кой от политиците допусна да се стигне до положението тези хора на ръководни постове да получават поне 7-8 г. заплата и 50% от пенсията си, а тези пари се осигуряват от бюджета.

Проблемът с пенсионерите във вътрешното министерство е все по-голям. Но си представете какво ще се получи, ако изведнъж бъдат освободени около 5000 души. По официални данни в момента 4779 са хората, които вземат едновременно заплата и пенсия. Отделно има такива и в администрацията, разкри Вучков.

Проблем в случая е и забраната от закона да се освобождават пенсионери и така подобни служители над 55-годишна възраст, които са от първа категория труд, продължават да вземат пари от две места. Това продължава до момента, когато навърщат 60 години, защото тогава компютърът автоматично ги изважда от системата.

Бившият министър напомни и за проблема с физическата подготовка на много полицаи. Някои са с ТЕЛК и не дават нощни дежурства, които се поемат от техни колеги.