НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

С 3 декларации откриха работния си ден депутатите преди да подхванат президентското вето

Павлета Давидова

Парламент Снимка: Архив

С поредица от декларации започна работният ден на народните представители. Преди това депутатите включиха извънредно като първа точка в програмата си текстовете за особения управител в "Лукойл", които президентът Румен Радев върна за преразглеждане вчера.

Първа на трибуната излезе Мария Илиева от "Величие" - за да се разправи с атаките срещу себе си и партията, идващи от МЕЧ и Радостин Василев. Тя го обвини, че превръща парламента в сцена за лични игри и политически театър. Кой ви е дал правомощия да раздавате присъди, като какъв се изживявате - съдия или изпълнител на политически интереси? НС не е съд", настоя тя. И увери, че е пълноправен депутат, нейният подпис седи под декларациите й.

   Явор Божанков от ПП-ДБ пък излезе с декларация срещу езика на на омраза и разделението. 

А Димо Дренчев от "Възраждане" атакува точки от прокетобюджета. 

Едва след това депутатите преминаха към дебат, посветен на бъдещето на активите на "Лукойл" у нас и президентското вето на особения управител, който бе въведен миналата седмица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Парламент Снимка: Архив

