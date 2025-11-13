Борисов: Чакахме бюджета на САЩ, днес кабинета ще вкара и нашия в парламента

България ще получи дерогации, другия понеделник - вторник ще имаме решение, за да се успокоят хората в България. Тогава ще се избере особен управител на "Лукойл", каза лидерът на ГЕРБ

Днес управляващите ще задвижат бюджетната процедура, потвърди от парламента лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Чакахме да приемат бюджета на САЩ. Днес като има бюджет на САЩ, в 11 ч. ще го приеме МС и днес ще го внесе в парламента. Ние сме много свързани, повече се интересуваме какво има там. Днес ще го вкараме и до края на годината ще имаме бюджет в евро", обяви Борисов.

Що се отнася до отменения съвет на Тристранно сътрудничество по темата, той каза:

"Тристранката не е задължителна. Но при мен винаги имаше тристранка, работех през цялата година с тристранката. Аз балансирах и синдикатите, и работодателите. Затова идват в централата. Като не съм овластен няма как с 66 депутати да си налагам волята, еле пък като не съм изпълнителна власт и нямам инструменти да ги принудя за решения", каза бившият премиер.

Борисов увери, че България ще получи дерогации за горивата.

"Мога да гарантирам, че България ще получи дерогации, няма да се създаде проблем. САЩ са наш партньор, ние сме много надежден партньор. ОФАК ни приветства за това, което направихме. Днес като се преодолее ветото (това е първа точка в дневния им ред - б.р.), другия понеделник - вторник ще имаме решение, за да се успокоят хората в България. Тогава ще се избере особен управител. Ще се проговорят много неща. Убеден съм, че ще получил дерогогация и ще имаме време", каза депутатът.

