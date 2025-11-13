ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя от Рожен към Смолян

Катастрофа затруднява движението по пътя от Рожен към Смолян

1856
Единият шофьор съобщил, че ударът е станал при изпреварване на камион Снимка: Архив

Заради катастрофа движението по път II-86 от Рожен към Смолян в село Бостина е затруднено, съобщава БТА. Сигнал за пътния инцидент е подаден в 7:35 часа, каза Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР.

Ударили са се челно два леки автомобила. Стоилова посочи, че е пострадала жена, пътуваща в единия автомобил, на която ѝ е оказана на място медицинска помощ.

Единият шофьор съобщил, че ударът е станал при изпреварване на камион.

Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента. 

