Откриха металотърсач, бронзови фигури и канабис в дома на мъж от Свищов

Дима Максимова

Металотърсач СНИМКА: МВР

Пособия за иманярска дейност, културно-исторически ценности и наркотични вещества иззеха полицаи от Свищов от жилище в града. Проверката била в рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с културно-исторически ценности, уточнява ОДМВР - Велико Търново. 

 В жилището, обитавано от 47-годишен местен жител, са намерени и иззети металотърсач, пособия за извършване на изкопни дейности, бронзови фигури и елементи и 2 пакетчета с листна маса с тегло около 3 грама, реагиращи при полеви наркотест на канабис.

Образувано е досъдебно производство.

