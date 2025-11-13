Откриха металотърсач, бронзови фигури и канабис в дома на мъж от Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пособия за иманярска дейност, културно-исторически ценности и наркотични вещества иззеха полицаи от Свищов от жилище в града. Проверката била в рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с културно-исторически ценности, уточнява ОДМВР - Велико Търново.

В жилището, обитавано от 47-годишен местен жител, са намерени и иззети металотърсач, пособия за извършване на изкопни дейности, бронзови фигури и елементи и 2 пакетчета с листна маса с тегло около 3 грама, реагиращи при полеви наркотест на канабис.

Образувано е досъдебно производство.