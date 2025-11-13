Пипнаха дрога, шофьор на кокаин и друг без книжка при спецакция в Полски Тръмбеш

Снощи в хода на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици са извършени проверки в селата Раданово и Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. Установени и иззети са общо две свивки, съдържащи амфетамин и метаамфетамин. Образувани са две досъдебни производства, отчетоха от полицията.

В хода на същата операция в с. Петко Каравелово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 23-годишен местен жител. При тест на шофьора за наркотични вещества апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

При проверка на друг 22-годишен водач от с. Петко Каравелово е установено, че не притежава свидетелство за управление на автомобил и е седнал зад волана в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.