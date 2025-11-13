Двама в ареста за незаконно притежание на антики

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две досъдебни производства са образувани в сряда в РУ Кюстендил и РУ Дупница, за държане на неидентифицирани и нерегистрирани археологически обекти, представляващи културна ценност.

При извършените процесуални действия в жилище в Кюстендил, обитавано от 50-годишен местен жител, са открити и иззети 5 пръстена, 4 монети и тъмен печат, наподобяващи археологическа ценност.

В къща в с. Самораново, обитавана от 57-годишен местен мъж, са открити и иззети част от статуя, метални, каменни и керамични предмети – неидентифицирани и нерегистрирани. 57-годишният мъж е задържан с полицейска заповед в ареста на РУ Дупница.За случаите е уведомена прокуратурата.