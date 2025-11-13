ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова японската министър-председателка да ...

Пиян шофьор катастрофира край Кюстендил

Дрегер. СНИМКА: Архив

Пиян шофьор самокатастрофира край Кюстендил. Инцидентът е станал в сряда,малко преди 21 ч., на пътя между селата Шишковци -Копиловци.

23-годишен водач на лек автомобил БМВ е реализирал пътно произшествие, като на шофьора е оказана медицинска помощ в кюстендилската болница. Направен му е тест за употреба на алкохол, а резултатът е 2.05 промила. Взета му е кръв за анализ и за употреба на наркотично вещество и е задържан с полицейска заповед.

За обезопасяване на пътния участък техническа помощ е оказал екип на РСПБЗН – Кюстендил. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

