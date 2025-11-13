Областният управител инициира кръводаряване за пострадали в катастрофи

Кампанията е по повод Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия -16 ноември

По инициатива на Областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" в лицето на директора д-р Даниел Илиев и началника на Кръвния център д-р Мариана Витанова във Велико Търново започва акция за даряване на кръв за пострадали при катастрофи. Кампанията е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва на 16 ноември.

На национално ниво инициативата се провежда под егидата на Министерство на вътрешните работи, уточняват от пресцентъра на областната управа.

Като регион с важни пътни артерии, засилен автомобилен трафик и сериозен травматизъм в следствие на произшестия, областният управител призовава гражданите да дарят кръв, която е изключително необходима за спасяване живота на ранените при катастрофи.

На 17 ноември в 10 часа Юлия Ликоманова- Мутафчиева ще обяви старта на кампанията по кръводаряване в болницата във Велико Търново.

Желаещите могат да се включат в кръводаряването всеки делничен ден от 8 до 13 часа в Кръвния център в областната болница.

„Ежегодно вследствие на пътнотранспортни произшествия по пътищата на Великотърновска област загиват, биват тежко ранявани и трайно осакатявани деца, младежи, зрели и възрастни хора. Пътните инциденти са най-безсмислената причина за смъртността сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми.

Безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по възможностите само на една организация или институция. Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните заведения, институциите, в отношенията между хората на пътя", категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.



