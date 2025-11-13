Парламентът отхвърли ветото на президента за особения управител в "Лукойл".

Със 128 гласа "за" парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху закона, касаещ особения търговски управител в "Лукойл". Ветото бе наложено вчера, бързо мина през енергийна комисия и днес очаквано влезе и в пленарната зала.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов помоли Радев през медиите да не се произнася по закона в последния ден, тоест 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции, а да каже сега дали ще го пусне или не. За да може, ако наложи вето, да се преодолее веднага. Няколко часа по-късно Радев обяви, че е наложил вето и връща закона за ново обсъждане.

Държавният глава счита, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

"Президентът припомня, че институтът на особения търговски управител (ОТУ) е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата. С промените в закона от 7 ноември т.г. тези гаранции отпадат без каквито и да е мотиви. Освен това законът въвежда и редица нови положения: ОТУ ще има право да се разпорежда неограничено с акции и дялове от капитала на засегнатите предприятия, ще може да продава тяхно имущество, а договорите, сключвани от ОТУ и актовете на държавните органи по глава Четвърта „а" от закона, са поставени извън административен и съдебен контрол", пише в мотивите.

"Част от законовите промени, свързани с фигурата на особения управител в „Лукойл", противоречат на Конституцията, както по отношение защитата на частната собственост, така и по отношение на съдебния контрол върху административните актове", коментира и вицепрезидентът Илияна Йотова.

„Мотивите на президента са много ясни и много категорични - защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията, на дружествата, там където и е мястото в Народното събрание", коментира още Йотова.

