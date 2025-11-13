ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Провежда се учение с паднал самолет край велинградско село

Диана Варникова

Провежда се широко мащабно учение на територията на велинградското село Драгиново за реагиране при авиационно произшествие-паднал самолет. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Екипи на пожарната, гражданска въздухоплавателна администрация, ОДМВР, Спешна помощ, БЧК, военновъздушните сили, доброволни формирования са на терен и техни екипи участват в търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност.

Учението се организира от компетентните институции с цел повишаване готовността за реакция при извънредни ситуации.

В рамките на упражнението ще бъдат задействани специализирани автомобили, екипи и техника, което може да предизвика временно повишено присъствие на служби и движение на машини в района. По-рано от Община Велинград предупредиха хората да запазят спокойствие и да проявят разбиране, тъй като дейностите са част от предварително планирано учение и няма реална опасност за населението.

Моменти от практическото учение край велинградското село Драгиново
