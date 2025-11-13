Кабинетът ще разгледа проектозаконите за бюджета за 2026 г. от 11:00 ч. днес, съобщиха от правителствената пресслужба.

Очакваше се днес да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който представителите на синдикатите и работодателите да обсъдят предложенията за план-сметката на държавата през следващата година. Снощи заместник министър-председателят и председател на НСТС Томислав Дончев отмени заседанието. Причината е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната, обявиха вчера от правителствената пресслужба. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета, посочиха от пресслужбата на кабинета и добавиха, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.