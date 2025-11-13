ДБ за особения управител на "Лукойл": Да се пита ЕК и тя да ни препоръча адекватен екип

Да се пита Европейската комисия и тя да ни препоръча адекватен екип.

Това е рецептата на ДБ за намирането на особен управител в "Лукойл" и бе изказано от съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев малко след като мнозинството отхвърли в зала президентското вето по темата. Мирчев настоя, че особеният управител не трябва "да не е свързан с голямото Д".

„В медийното пространство чуваме имена на бивши министри и всякакви хора и в тази връзка искаме да припомним това, което казвахме в последните дни – трябва да има много високи критерии за човека или хората, които изпълняват тия длъжности. Трябва да имат опит именно в тази сфера и да са управлявали големи компании. Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Делян Пеевски, да отидат и да управляват рафинерията", каза другият съпредседател на „Да, България" Божидар Божанов.

За особения управител се въртели имена, но не това е темата. Важното е какво се случва с цените на горивата на 22 ноември. Според Мирчев процентно бензиностанциите на "Лукойл" у нас не били толкова много и "дали те работят или не, не е важно". Ако не можем да използваме продуктовпровода, това е огромен логистичен проблем.

Запасите от горива да бъдат върнати в Българи и този, който не си ги е попълнил, да го направи в много кратки срокове, настоя депутатът Мартин Димитров.

Мирчев акцентира и на инициативата им за проверките на бонусите в различните агенции, служби и комисии през 2024 г. "Това не е атака към едно или друго управление, а цели да покаже, че нещата със заплатите в бюджетната сфера не са добре. И те са така защото сме оставили всичко това да се разпищоли. За да не се разпищолва, предложихме законопроект - бонусите в администрацията да са до една средна месечна заплата. Това е справедливо. Ако има желание за тези, в които заплатата е по-ниска за по-големи бонуси, това да минава през Съвета за административна реформа", посочи той. "Показахме и къде няма бонуси - това е несправедливо, има държавни служби, в които бонусът е нула, заплатите са ниски. Трябва да има реформа и нормално отношение към тези хора", настоя депутатът.

Мирчев обясни, че спрял да пише есемеси на Бойко Борисов - след последното съобщение, че след като не успели заедно да вкарат Делян Пеевски в санитарния кордон, че го е "изял". Борисов изпадна в истерия, и аз се притесних, от тогава не съм му писал, заяви депутатът, уверявайки, че това му е било последното съобщение до лидера на ГЕРБ.

Според Мирчев България все още не е изградила демокрацията си - няма истински дебат за бюджета, не застават всички страни всеки да каже свободно мнението си. "Оказва се натиск, на някой се дава по някой лев, на друг се казва внимавайте да не почнем проверки", заяви депутатът. Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отправял заплахи към конкретни бизнеси, като това е ставало "в лични разговори".

Мартин Димитров коментира, че оценката на бизнеса за бюджета е много негативна, каквато е и оценката на ДБ. "Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25-годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза той.