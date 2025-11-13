ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските борси се повишиха

Бившият кмет на Асеновград Емил Караиванов подаде оставка като общински съветник

Ваня Драганова

Емил Караиванов Кадър: Фейсбук

Ще става шеф на едно от ДКЦ-тата в Пловдив

Бившият кмет на Асеновград Емил Караиванов е подал оставка като общински съветник. В заявлението си до местната избирателна комисия той е посочил като причина "възникнала несъвместимост", без да уточнява каква. По Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на съветник се прекратяват, ако той бъде избран в ръководството на общинско дружество или предприятие. По информация на "24 часа" той ще оглави едно от ДКЦ-тата в Пловдив, по образование  е лекар. На този етап Емил Караиванов не е открит за коментар.

Той беше част от групата на БСП и след прекратяването на правомощията му на негово място в местния парламент влиза Екатерина Гешева. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

