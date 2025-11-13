Росен Желязков: Това е коалиционен бюджет, а за реформи ще си говорим догодина (Видео, обновена)

Всички искат повече които могат да се формулират с една дума – очаквания за повече: повече държава, но същевременно повече либерална икономика; повече социални разходи, но без промяна в приходоизточниците; повече възнаграждения и по-ниско преразпределение; повече разходи за сигурност, образование, здравеопазване и инвестиции – но без промяна на съществуващия данъчно-осигурителен модел

Още днес го вкарват в Народното събрание

"През тези седмици ние проведохме социалния диалог за бюджета. Чухме аргументи, становища, критики и съм сигурен, че ще дебатитираме по параметрите на бюджетите и в Народното събрание. Този бюджет е най-общо казано коалиционен. Този бюджет не създава политики, а следва политики, които са създадени в българското законодателство". Това каза в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Росен Желязков. На него извънредно ще се гласува проектобюджета на държавата за 2026 г. Днес той трябваше да бъде обсъден и на тристранка, но тя бе отменена заради бойкота на бизнеса. Още днес трите бюджета ще се вкарат за обсъждане в Народното събрание.

На въпроса „Добър ли е бюджетът?" - моят отговор е „не". На въпроса „Лош ли е бюджетът?" - всяка една социална, политическа и икономическа група ще ви отговори с „да". Но същественият въпрос е: възможен ли е друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа и националнополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен. От едната страна ни упрекват, че няма реформи, а от друга – че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са адресирани в този бюджет. Най-вече реформи в неоправданата разходна част на бюджета. Разговорът за реформи се прави в обстановка, когато има достатъчно време за обществено-политически дебат. А 2026 година е времето, когато със социалните партньори ще говорим за реформи в пенсионния, здравния, данъчно-осигурителния модел, администрацията, инвестиции, каза още премиерът.

Ако има нещо интересно, което се наблюдава, това е тази очакваност на невъзможностите, които могат да се формулират с една дума – очаквания за повече: повече държава, но същевременно повече либерална икономика; повече социални разходи, но без промяна в приходоизточниците; повече възнаграждения и по-ниско преразпределение; повече разходи за сигурност, образование, здравеопазване и инвестиции – но без промяна на съществуващия данъчно-осигурителен модел, каза още Желязков. И обясни, че не се отричат аргументите на участниците в социалния диалог, но той трябвало да не е стихиен и бърз. Ако се правят реформи - обществото готово ли е да плати цената на тази болезненост на реформите, защото при правенето на бюджетното салдо или когато се консолидира бюджет винаги разходите за едно са за сметка на друго. Този разговор предстои. Сигурен съм, че очакванията на всички вас към този бюджет са по-големи, но надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси през 2026-а, за да имаме възможност да проведем отлагания от години разговор за реформи. Докато той се отлага разходите ще нарастват, а приходите ще намаляват, обясни още той.