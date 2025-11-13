ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските борси се повишиха

20-годишен задигна телевизор на съсед в Белозем, обра и жена в църква

Извършителят е задържан. СНИМКА: Пиксабей

Не му е за първи път, има и предишни криминалистични регистрации

20-годишен жител на Белозем, задигнал телевизор от къщата на свой съсед в края на миналия месец, е задържан в Районното в Раковски. Той е проникнал в дома с взлом, съобщават от полицията. Младежът е с криминалистични регистрации, а в хода на разследването е установено още едно посегателство, което извършил този вторник. Според първоначалните данни в двора на православен храм в същото село той отнел портмоне с документи и пари от възрастна жена. Документирането на случаите продължава, предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.

