Министър Георгиев представи реформите и дигитализацията в правосъдието пред ОИСР

Увеличаване с 50% на средствата за безплатна правна помощ за най-уязвимите граждани е една от ключовите реформи, които България направи през тази година за подобряване на достъпа до правосъдие, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време глобална среща на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР) в Мадрид. Българският министър участва в диалог на лидерите в правосъдието с министри и представители на съдебна система на над 40 държави.

Той представи извършените от България реформи в процеса на присъединяване на ОИСР на среща със заместник-генералния секретар на организацията Мари Бет Гудман, като акцентира на приетите антикорупционни мерки в Наказателния кодекс, които отговарят на препоръките на ОИСР за присъединяване, напредъка в законодателството за противодействие на пране на пари и съвместната работа с ОИСР по новия закон за лобизма.

Министър Георгиев разговаря и с генералния директор на генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ в ЕК Ан Гайего, като изрази благодарност за отчитане на напредъка на България в последния доклад за върховенство на закона и информира ресорния директор в ЕК за последните реформи, направени от кабинета.

В изказването си пред форума министър Георгиев подчерта, че правителството на България работи ефективно за подобряване на достъпа до правосъдие, като преди два месеца е увеличило средствата за безплатна правна помощ с 50%. Над 60 000 на година са случаите, по които адвокатите, работещи с Националното бюро за правна помощ, предоставят консултации и правна помощ. Съвместно с адвокатските колегии в областните градове се създават регионални центрове за безплатна правна помощ. „Поставихме специален фокус върху жертвите на домашно насилие, като освен правна помощ те получават психологическа подкрепа и безплатно настаняване в кризисни центрове, като част от подкрепата на държавата в тази сфера“, отбеляза още Георгиев.

Дигитализацията на правосъдието като ключ към това то да стане по-достъпно и по-ефективно, бе друг акцент от изказването на българския министър. Той заяви, че от 1 юли тази година е факт дигитализацията на заповедното производство. „94% от заявленията вече се подават онлайн, благодарение на мащабната реформа и изграждане на електронна система в българските съдилища, която приключихме през лятото“, каза Георгиев. През 2024 г. постъпилите нови заповедни дела са близо 190 000. Това са над 50% от всички дела в районните съдилища. С централизирано разпределение на тези дела се цели изравняване на средната натовареност на районните съдилища. Георгиев поясни, че с промените гражданите вече могат да подават заявления по всяко време на денонощието, включително в почивни и празнични дни, без да се съобразяват с работното време на съдилищата.

Статистическите данни за периода от юли 2025 г. до сега показват, че новият автоматизиран начин на разпределението на заповедните дела подпомага равномерното им разпределение във всички районни съдилища. „Досега някои съдилища бяха 7 пъти по-натоварени от други. Целта на реформата е постепенно тази разлика да бъде минимизирана“, обясни министър Георгиев.

„През последната година постигнахме създаването на напълно дигитализиран процес. Той преодолява дисбаланса в натовареността на съдилищата и облекчава съдиите в по-големите градове, прави съдебното производство по-ефективно, намалява разходите, елиминира риска от корупция и на практика преначертава съдебната карта чрез адекватно разпределение на натоварването. По този начин се ускоряват процесите по всички останали дела“, изтъкна министърът на правосъдието.