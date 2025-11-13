ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските борси се повишиха

Мъж към съпругата си: Ако се разпадне семейството ни, ще заколя първо теб и детето

Пострадалата жена е подала сигнал, че съпругът ѝ, е осъществил спрямо нея домашно насилие. СНИМКА: pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като ѝ се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 ноември 2025 г. обвиняемият е хванал жената, с която живее на семейни начала, за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и ѝ нанесъл удар с ръка в областта на лицето. Освен това той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!".

По случая е образувано досъдебно производство, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода". Вследствие на ударите е нанесъл на пострадалата лека телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

