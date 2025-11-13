Терзиев: Арх. Любо Георгиев ще е зам.-кмет по градско планиране, ако СОС приеме структурата

"Тук не е информация", "Това няма като как да стане" - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения. Хората усещат това ежедневно – когато трябва да чакат излишно, когато не е ясно кой носи отговорност, когато една тема се прехвърля между звена. Това забавя решения, увеличава административната тежест и натоварва излишно гражданите. Затова реформираме Столична община – с нова структура, която да подреди процесите, да изясни отговорностите и да позволи по-добра координация. Целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях. Но и нещо повече – целта е системата да започне да гледа напред, а не само да гаси ежедневни проблеми. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Искаме администрация, която гледа в бъдещето, планира, анализира и предвижда, вместо да реагира в последния момент и в резултат на криза. Администрация, която мисли за градското развитие. За водния ресурс. За зеленината. За планината", обяснява Терзиев. Арх. Любо Георгиев

И уточнява, че предлага нови направления - за градско планиране, сигурност, дигитализация и интегрирани социални и здравни политики. Новата структура подрежда процесите по финансиране, така че проектите да се движат по-цялостно и с по-добра координация. Централизират се правните дейности и обществените поръчки, за да има по-голям контрол, последователност и прозрачност Терзиев подчертава, че не се увеличава общата численост.

"Всяка реформа в администрацията изглежда техническа, но резултатите трябва да се усещат от хората. Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за тях - те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест. Когато структурата работи ясно, координирано и прозрачно, резултатите се виждат по-бързо от всички.

То не е самоцелно и не цели да обслужва ничия персонална адженда. Целта му е софиянци да имат един по-добър и грижовен партньор в лицето на Столична община", уточнява кметът и добавя, че очаква СОС да приеме предложението за нова структура на общината, "за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София".

По-рано днес преди началото на сесията на СОС той обяви пред журналисти, че ако структурата бъде приета, на поста зам.-кмет по градско развитие и планиране ще бъде назначен арх. Любо Георгиев.

"Подготвяйки доклада за втората година от нашето управление, който ще бъде представен следващата седмица и противно на всичко, което може би витае в пространството, как градът е в застой, как нищо не се случва, колко проблеми има, всъщност като ще се види колко много работа е свършена. Това е колективната работа на общинския съвет, на районните кметове, на централната администрация. За много от нещата в крайна сметка намираме съгласие и успяваме да свършим не малко неща за града, въпреки понякога излишните нерви и грозни думи. И въпросът, който си задавам, е колко по-далече бихме могли да стигнем, ако направим по-съзидателно нашето политическо ежедневие, ако споровете са съзидателни", каза Терзиев.

Той изрази надежда СОС да подкрепи докладите за реформа в паркирането.

"За да можем да подредим града и с един важен инструмент да направим връзка между това за какво искаме допълнително пари от софиянци и за какво те отиват. Знаете, че винаги е било важна тема за нас, когато поискаш повече средства, да бъде ясно те за какво отиват. Затова една от най-важните промени, които предлагаме, е точно тези средства, освен да бъдат увеличени и събрани от Центъра за градска мобилност, после те да се върнат към кварталите, в които има зони за паркиране, за да има по-качествени улици, тротоари, осветление, паркинги", подчерта кметът.

Терзиев очаква подкрепа и за доклада за увеличаване на капацитета на столичното предприятие за третиране на отпадъци.