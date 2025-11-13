Бонуси срещу бонуси: Борисов напомни за пари, раздавани при кабинета "Петков"

След като през последните дни ДБ активно атакуват кабинета за бонусите, раздавани в държавната администрация, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на удара.

Той даде на журналистите в парламентарните кулоари да предат на пиара на ПП лист с текст и заглавие "Кабинетът "Петков" раздал 2 млн. лв. бонуси на администрацията в МС". Разпечатката, дадена от Бойко Борисов Разпечатката, дадена от Бойко Борисов

Само съветниците на Петков са взели над 118 хил. лева, пише в разпечатката.

"Над 3 милиона лева бонуси за 2022 година са раздадени на служителите в администрацията на Министерския съвет. От януари до август на 433-ма служители са изплатени близо 2 млн. лева бонуси, сочи отговорът на премиера. Това е периодът, в който управлява правителството на Кирил Петков. По времето на кабинета на Кирил Петков от началото на годината до август съветниците на премиера са взели 118 529 лева бонуси, тези на вицепремиера по еврофондовете и на министъра на финансите 4556 лева. Доста по-сериозна сума са получили като допълнително заплащане служителите в политическия кабинет на вицепремиера по ефективно управление 40 817 лева. Политическият кабинет на вицепремиера по социалните въпроси и служебен министър на труда е получил малко над 7000 лева, а на вътрешния министър - 4141 лева", гласи още разпечатката.

От няколко дни ДБ разпространяват данни за бонусите, които определени комисии и агенции са си раздали през миналата година.

"Това не е атака към едно или друго управление, а цели да покаже, че нещата със заплатите в бюджетната сфера не са добре. И те са така защото сме оставили всичко това да се разпищоли. За да не се разпищолва, предложихме законопроект - бонусите в администрацията да са до една средна месечна заплата. Това е справедливо. Ако има желание за тези, в които заплатата е по-ниска за по-големи бонуси, това да минава през Съвета за административна реформа", посочи днес съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Над 3 милиона лева бонуси за 2022 г. са раздадени на служителите в администрацията на Министерски съвет, пък показва писмен отговор на служебния премиер Гълъб Донев до депутати от БСП от началото на 2023 г.