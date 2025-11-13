Тази година е изключително значима за социалния проект на БУЛСТРАД – „Малки великани“, който получи поредно признание. Компанията бе удостоена с благодарствена грамота от кмета на Община Русе Пенчо Милков за приноса си към развитието на ученическия спорт в града и популяризирането на волейбола. Грамотата бе връчена на г-н Цанко Кръстев, директор „Маркетинг и връзки с обществеността“ в БУЛСТРАД, лично от г-н Борислав Рачев, заместник-кмет „Спорт и младежки дейности“ към Община Русе.

Турнирът „Малки великани“ се проведе на 12 ноември 2025 г. в зала „Дунав“, като събра 18 отбора от Русе и близките населени места. Участниците показаха впечатляваща игра, енергия и спортен дух. В оспорвания финален мач сили премериха СУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ“ и СУ „Васил Левски“, а златните медали и голямата награда завоюваха учениците от езиковата гимназия.

Следващият турнир от инициативата „Малки великани“ ще се проведе във Велико Търново.