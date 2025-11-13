ГЕРБ в СОС: Кризата се превърна в новото нормално в София

"Кризата се превърна в новото нормално в София! От криза в криза на никого вече не правят впечатление неподдържаната инфраструктура, дупките по улиците, разбитите тротоари, протестите на гражданите срещу провалите на кмета – ремонтите, които не завършват от първия път и продължават с месеци забавяне, тоновете боклуци, които заринаха два от най-големите столични квартала. Дори плъховете, които пируват по улиците, са новото нормално в София на Терзиев". Това пишат в декларация ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет.

Ето пълния текст на декларацията:

Декларация

От името на групата на ГЕРБ–СДС в Столичния общински съвет

Уважаеми съграждани,

Помните ли София преди две години и как едно лице от стотици билбордове в града ни обясняваше с широка усмивка, че „Започва в понеделник!"

Това, което явно не е стигнало да бъде дописано на рекламните предизборни материали на Васил Терзиев, е, че „Кризата в София започва в понеделник!"

Кризата се превърна в новото нормално в София!

От криза в криза на никого вече не правят впечатление неподдържаната инфраструктура, дупките по улиците, разбитите тротоари, протестите на гражданите срещу провалите на кмета – ремонтите, които не завършват от първия път и продължават с месеци забавяне, тоновете боклуци, които заринаха два от най-големите столични квартала. Дори плъховете, които пируват по улиците, са новото нормално в София на Терзиев.

Точно на днешната дата – 13 ноември – започна работата на Столичния общински съвет и Васил Терзиев – с политическа криза, която блокира града за няколко месеца. Провалът в това да създаде работещо политическо мнозинство беше ясен знак, че тази политическа немощ ще заложи началото на дълга и сигурна управленска криза, която поетапно ще блокира работещите системи на София.

Кризата със заплатите на медицинските служители в детските заведения беше последвана от мащабния транспортен хаос и недоволството на служителите в градския транспорт. Кризата в транспорта беше първият опит на Терзиев да консумира политически дивиденти с протести, на които събираха насила администрацията от районите на „промяната", за да може да им показва сърчица с ръце

Кризата в градската коалиция от несъвместими политически сили се ускори с всеки един от провалите на новото управление. Една от фракциите свали доверието си от Терзиев с шумен публичен плесник.

Кризата в доверието и корупционният скандал в екипа на Терзиев с един от ключовите му заместник-кметове беше ядреният взрив, който разпиля останалата част от „промяната" на парчета. Двама от общинските съветници напуснаха групата, а двамата районни кметове на „Люлин" и „Младост", които отговарят за над 300 000 души, разказаха за чудовищен натиск към тях и засилиха чутото от записите, които никой не отрече – за 6 процента към партийните каси на партията, която Терзиев богато финансираше.

Кадровата криза в общината не започна и не спря дотук – Терзиев го напуснаха районните кметове на „Витоша", „Възраждане", „Илинден".

Така и не успяхме да видим обещания „А отбор" от подготвени експерти, защото или ключови ресори стояха без ръководители, или те бързо се сменяха. Само за две години се смениха или стояха вакантни позициите на заместник-кметовете по строителство, транспорт, образование и култура, международни дейности – за да си тръгне с гръм и трясък финансовият „гуру" на Терзиев, след като надроби кризата с обслужващата банка на общината.

Липсата на компетентен и отговорен кмет в направление „Строителство" доведе до рекордно ниско изпълнение на капиталовата програма и криза в завършването на ключови проекти като булеварди и пробиви. Изграждането на училища и детски градини по ПВУ е поредната предпоставка за криза във финансите на столицата. Загубим ли парите заради мудната и некомпетентна администрация на Терзиев в този ресор – парите ще трябва да дойдат от джобовете на софиянци.

Кризата с боклука, която сам Терзиев създаде, за да я изконсумира политически, залага на карта здравето и парите на всички нас. Ескалирането и умишленото бавене на обществените поръчки, целящо ескалиране на проблема, за да може да договаря еднолично парите по поръчките, е висша форма на заобикаляне на закона.

Вместо надграждане на политики за града – ние станахме свидетели на разруха, липса на лидерство, срив на работещи структури, които преди гарантираха стабилност в управлението на града.

Групата на ГЕРБ–СДС в Столичния общински съвет през тези две години остава гарант за предвидимост, отговорност и професионализъм. Ние последователно защитаваме интереса на столичани, като подкрепяме решения, които продължават успешни и доказани политики на ГЕРБ – инвестиции в метрото, обновяване на училища и детски градини, развитие на кварталната инфраструктура и дигитализация на услугите.

Нашата позиция е ясна: стабилността на София не може да бъде заложник на експерименти и управленски импровизации. Когато администрацията се колебае, когато липсва план и капацитет, именно Столичният общински съвет и преди всичко най-голямата група на ГЕРБ–СДС са тези, които отстояват институционалната памет, експертизата и отговорността към гражданите.

Ние няма да позволим София да загуби темпото си на развитие. Ще продължим да изискваме прозрачност, отчетност и професионализъм, защото столичани заслужават компетентно и стабилно управление – а не моделът на Терзиев, който се превърна в модел на кризата.

След две години хаос и оправдания е време за трезва равносметка: София има нужда не от обещания, а от управление, което може да носи отговорност. ГЕРБ–СДС ще продължи да бъде този коректив и гарант за стабилност, който защитава интереса на града и неговите граждани.