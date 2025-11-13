Кърджалиец изгуби 25 000 лева в измама с криптовалута

Кърджалиец изгуби 25 000 лева, след като в продължение на няколко месеца бил заблуждаван, че инвестира в криптовалута. Мъжът превеждал различни суми на предполагаеми инвестиционни посредници, които му обещавали печалба от търговия с виртуални активи. Истината лъснала, когато потърпевшият се опитал да изтегли средствата си и разбрал, че е измамен. По случая е започнато разследване в ОДМВР–Кърджали под надзора на Районната прокуратура.

Разследващ полицай и служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" работят по установяването на извършителите. От полицията предупреждават гражданите да не се доверяват на онлайн покани за инвестиции и да бъдат внимателни към оферти, обещаващи бързи и лесни печалби.