Иззеха културно-исторически ценности от частен дом в тетевенско село

21 предмета с белези на културно-исторически ценности са иззети от частен дом в с. Галата в сряда. Полицейските действия са предприети в хода на специализирана операция за противодейтвие на престъпления свързани с културно-исторически ценности.

Криминалисти от РУ Тетевен извършили проверка в жилище, обитавано от 47-годишен мъж. Намерени и иззети в хода на следствените действия са 21 монети, 5 пръстена, както и 10 с предмета с неправилна форма, всички с белези на античност.

Полицейските служители са иззели и два металдетектора. Предстои назначаване на множество експертизи на предметите, а по случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата продължава под ръководството на РП-Ловеч.