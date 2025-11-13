Само Борисов се е подписал под искането за оставката на Антон Славчев

Само Бойко Борисов се е подписал под искането за оставката на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев. Затова от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че ще даде папката на зам.-шефката на парламентарната група, за да може "всички депутати" да се подпишат с лидера си. Депутатът се оплака, че синята им папка с подписи отново се озовала на рояла в парламента, но без така чаканите подписи от ГЕРБ.

"ГЕРБ се крият. Въпросът е дали Борисов контролира групата си и дали тя ще се подпише, след като той го направи пред камерите, или това е било просто едно театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК", коментира Божидар Божанов.

Засега ДБ са събрали над 50 подписа за свалянето на Славчев. Трябват им 80. Затова сега чакат групата на ГЕРБ.

ПП-ДБ от месеци искат оставката на Славчев "С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията", обяви на 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев в компанията на коалиционните си партньори от ДСБ и "Да, България". Те оставиха папката върху рояла в мраморната зала на НС в очакване на подкрепа от другите групи. И по-конкретно - от ГЕРБ, след като лидерът им Бойко Борисов каза, че е за оставката на цялата комисия.

На 30 октомври, отново от трибуната Мирчев обяви, че разчита на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката. "Нося папката, идвам да подпишем", обяви той и отиде до мястото на Борисов. А лидерът на ГЕРБ подписа веднага. След това Мирчев си прибра папката, но в един момент я е връчил на ГЕРБ в очакване на още подписи. Такива явно не са получени ,а папката отново се е озовала на рояла.