Шофьор блъсна с колата си пътнически влак и избяга

Шофьор на лек автомобил е преминал на червен сигнал на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се ударил в пътнически влак и напуснал местопроизшествието, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 11:30 часа вчера в дежурната оперативна част на полицията в Шумен е приет сигнал от спешен телефон 112 за пътно произшествие между пътнически влак и лек автомобил „Форд" на железопътния прелез в село Добри Войниково, като е уточнено, че водачът на леката кола е напуснал мястото на инцидента.

Към жп прелеза са насочени екипи на сектора „Пътна полиция" и на участъка на полицията в Хитрино, които са установили, че при произшествието няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция са минимални. Около 30 минути по-късно влакът продължил движение.

В хода на проведените незабавни оперативни действия е установен водачът на лекия автомобил- 73-годишен мъж от село Висока поляна. Установено е още, че той е преминал през регулирания железопътен прелез на червен сигнал, след което е напуснал мястото на произшествието. Управляваният от него автомобил „Форд Фокус" също бил с минимални материални щети след инцидента.

На водача е съставен акт за установено административно нарушение. Служители на сектора „Пътна полиция" са отнели и шофьорската му книжка.

Близо 30 неправоспособни водачи са установени при полицейски проверки в Шуменско през октомври. През месеца са констатирани 3500 нарушения на водачите, като 704 от тях са за неправилно спиране и паркиране, а 559 – за неспазване на предимство, знаци и сигнали. Установените нарушения за скорост са 1945, пише БТА.