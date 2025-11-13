Нови промени в закона за МВР, бодикамерите остават по досегашния ред

ПП-ДБ опитаха да орежат заплатите на полицаите, както и да задължат МВР да охранява столичното метро, но не им се получи

Законът за МВР е с нови промени, основно свързани със синхронизация с европейските разпоредби. 4 текста бяха разгледани на първо четене, но сами един мина - този от Министерския съвет получи 154 "за" , осем от МЕЧ бяха против, а 23 се въздържаха - ПП-ДБ и един от ГЕРБ. Само "Величие" не гласуваха. 3 законопроекта на ПП-ДБ бяха отхвърлени от мнозинството и срещнаха остър отпор от ГЕРБ - от шефа на вътрешната комисия Маноил Манев и от този на отбраната Христо Гаджев. Най-критикуваните части бяха свързани с промени във възнагражденията на униформените, поемането на охраната на столичното метро и текстове за въвеждането на бодикамери. В крайна сметка тези промени не минаха.

Маноил Манев подчерта, че намеренията, представени от вносителя Божидар Божанов не отговарят на текстовете. Той посочи, че искането им за видео регистрация и бодикамери е "министърът на вътрешните работи да изготви наредба, с която да се ползват". Има такъв действащ документ и в момента, каза депутатът. Той се възмути, че за видеонаблюдението за коли на НСО и пише, че трябва да има и записване на глас в колите на НСО. Не одобри и идеята на ДБ възнагражденията да не са обвързани със средната работна заплата в страната, а с тази в регионите.

Цвета Рангелова от "Възраждане" също не одобри формулата на ДБ за работните заплати, нито редуцирането на заплати при напускане от 20 на 10. "Не го пише тет-а-тет в мотивите, но прозира желание да се спестят средства от бюджета на МВР, да направите реформи и да се освободите от пенсионерите, но не се прави по този начин. Създавате хаос в системата и поставяте в заложническа позиция полицейските служители", критична бе тя.

Метрото да се охранява от органите на МВР пък било в контра на първия законопроект - от една страна искали да се намалят средствата за полицията, а с втория да се увеличи щатната численост, защото МВР е посочило, че не са налице ддстатъчно служители.

Божидар Божанов настоя, че в райони с много ниска средна заплата като Видин и Силистра служителите в МВР ставали най-високоплатените в малък град. С предложенията им се свивала ножицата и имало максимална разлика, която може да се получи.

Защити и тезата си за охрана на метрото - имало и други обекти, които често се охраняват от МВР - като летища и жп възли... "Дружества разчитат на охрана от МВР. Парите ще минават по бюджетен ред - не през столичната община, а директно към МВР, настоя депутатът.

Христо Гаджев заподозря, че столичната община се опитва да плаща през бюджета нещо, което трябва да поеме. Да си влезе в отговорностите и да плаща, настоя той.

Обеща обаче да подкрепи законопроекта за персоналните бодикамери, с условието, че преди второ четене ще има много корекции. Камерите давали сигурност както на гражданите, така и на полицаите - че няма да бъдат злепоставяни без да са се променили.

"Не разбирам ненавистта към служителите на МВР и във фиксацията към полицейските служители и опита само техните възнаграждения да бъдат орязани. Увеличението на възнагражденията на полицейските служителите е правилно - работата им е тежка и може да се стигне до бърнаут", настоя Гаджев.

Той бе критичен и към идеите пенсионираните служители да бъдат уволнени - повдигало дебат за конституционността на предложението. "Има стар принцип - дадено право не може да бъде отнемано. Реформата "Бъчварова" - да работят полицаи и военни служители, и да получават пенсия, е от 2016 г. и бе подкрепено от почти всички ПГ. Да, създаде проблеми. В МО сме намерили решение, работи се и в МВР - системите си имат специфики и се търси баланс. Тръгвайки да уволняваме хора, които са използвали право, дадено по закон, може да доведе само до дела", предупреди депутатът.

За МВР се въвежда да си плащат осигуровките, а всички останали държавни служители не - защо е тази фиксация в тях, не разбирам, добави той.

Ивайло Мирчев настоя, че имало много хора с ТЕЛК, много, които не си взимали тестовете за физическа подготовка. В предния бюджет и в този не направихте нищо, няма една реформа, каза депутатът от ДБ.

"27 области с вси си жители ще плащат за охраната на метрото в София. Не знам дали е честно и почтено", каза Маноил Манев. И предупреди, че текстовете за бодикамерите се променят редица закони - за събиране на СРС, НПК и др.

Божанов обаче настоя, че на първо четене законите се приемали "по принцип". Взимаме текстове от други закони, контрира той. Става въпрос за дисциплинарна отговорност - да бъдат наказани, ако не са включени камерите, каза той. И сега имало различни категории в МВР, можело да се дискутира дали е да по показател брой служители на един гражданин или др. Защити и охраната на метрото - и сега полицаи охранявали галерията "квадрат 500", националния исторически музей и Бузлуджа. По тая логика ще трябва да мерим кой обект е по-важен. Столичното метро е важно, настоя той

Гаджев смъмри ПП-ДБ, че предвиждат дисциплинарно уволнение на човек, ако му падне батерията на камерата. И видя в текстовете "целенасочено унижение към МВР".

"Няма охрана полицейска на летище "Васил Левски", има гранична полиция, която осъществява контрол по границите на летището, има частна охрана, на която се плаща, но охрана от полицията няма. Казусът с Бузлужда е особен, но няма да го разяснявам от тук. Изрично колегите искат с един текст да променят НК и още 3 закона", заяви и Манов.

А Наталия Киселова от БСП посочи, че Бузлуджа е част от комплекса "Шипка - Бузлуджа" и охраната е за връх Шипка.

"Ситуацията е следната - мине се мине и току-виж комплексния специалист по всичко Божидар Божанов внесе нещо за МВР, което е пагубно. Тези предложения, някои от тях са налудничави", заяви Калин Стоянов от ДПС - НН. Той обясни, че като вътрешен министър няколко пъти се е обявявал за тях. "Има ред и в момента, по който се изпълняват. Но вие искате аудиовидеоапис, доказателство в процес, уволнения на служители, че може де им е паднала батерията или забила камерата", каза депутатът.

Стоянов обяви, че столичната община дължи 18 млн. за охрана на метрото.

Очаквайте подробности