Бившият кмет на Асеновград оглави Медицински център-6 в Пловдив

За да заеме поста, се лиши от мястото си на общински съветник

Д-р Емил Караиванов, бивш кмет на Асеновград и доскорошен общински съветник в града, е новият шеф на Медицински център-6 в Пловдив, научи ексклузивно "24 часа". Здравното заведение е част от общинската МБАЛ "Свети Мина" и се намира на първия етаж в сградата до Централна гара.

Конкурсът е бил проведен от доскорошния управител на болницата д-р Калин Калинов, а събеседването с д-р Караиванов е минало тази седмица, уточниха запознати с процедурата. Той е бил единствен кандидат за поста.

Както съобщихме по-рано, д-р Караиванов е подал оставка като съветник в Асеновград от групата на БСП и е бил освободен с решение на Общинската избирателна комисия снощи. Това хвърли в недоумение хора в местната власт, тъй като Пловдив и Асеновград са различни общини и той не би бил в конфликт на интереси.

"Нямало е причина да си остави мястото в общинския съвет в Асеновград, за да оглави МЦ-6 в Пловдив", коментира пред "24 часа" здравен специалист.

На последното заседание на местния парламент в Пловдив миналата седмица временно за шеф на МБАЛ "Св. Мина" бе избран известният ортопед д-р Красимир Вальов. В момента тече процедура по конкурс за титуляр на болницата.