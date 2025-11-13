Адвокат на осъдения за подкуп пловдивски кмет Ральо Ралев: Търговията със съдебни решения е национален спорт

Парите били взети от карловския бизнесмен Иван Делевски, който твърди, че били платени по договор за строеж на хале

Проблемите с документите за проекта на строителя Здравко Ангелов съвпадат във времето с действията на Ралев, Вълова и Делевски, заяви прокурор Атанас Янков

Търговията със съдебни решения е един от най-развиващите се национални спортове. Много са случаите, когато на клиенти се обещават резултати от дела, а магистратите, от чието име се предлагат, нищо не знаят. Ако обещая на клиент да го измъкна, ако ми плати 100 000 лв. защото познавам прокурора, дали ще бъде съгласен да го арестуват и осъдят?

Това заяви пред Апелативния съд в Пловдив адвокат Илиян Василев, който защитава осъдения за подкуп бивш районен кмет Ральо Ралев. Той обясни, че ситуацията на клиента му не е по-различна и попита защо в случая трябва да се приема, че всичко, казано по негов адрес, е вярно.

През февруари бившият управник на район "Северен" получи 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок защото поискал от строителя Здравко Ангелов 60 000 лв., за да одобри проблемен проект за изграждане на жилищна кооперация. Ралев щял да нареди на тогавашния главен архитект на района Михаил Богданов да издаде разрешително. Същата присъда получи карловският бизнесмен Иван Делевски, а служителката в кметството Даниела Вълова - 12 месеца условно с 3 г. изпитателен срок. Те бяха признати за виновни като помагачи на райкмета - тя уговорила подкупа, а той го взел.

Според защитата на Ральо Ралев не са събрани достатъчно доказателства за престъпно поведение. По думите на Василев делото се движело под заръката на Бойко Борисов, който заявил: "Ральо Ралев под ножа". "И когато той го е казал, правото остава на заден план", заяви защитникът. Василев добави, че лидерът на ГЕРБ просто е бил заблуден от бизнесмена Ангелов, който му разказал за случилото се. Строителят му обяснил, че му искат пари и по тази причина Борисов го пратил "под ножа". В залата адвокатът цитира и показания на Ангелов как Ралев питал: "Къде съм аз в цялата работа", като според защитата думите били казани, защото районният кмет научил, че бизнесменът си прави срещи с негови служители зад гърба му. "През цялото време Ралев говори че проектът има нарушения и докато не бъдат отстранени, той ще направи всичко възможно да няма разрешително. И ако пред него се извършва директно нарушение, той като кмет е длъжен да предотврати", заяви Василев. И попита защо, ако са взети пари за строително разрешение, то не е било дадено. "Къде е корупционният интерес", поиска да знае адвокатът.

Прокурор Атанас Янков обаче разви друга версия пред магистратите. По думите му е налице съвпадение на времето, когато възникнали проблемите с документите на сградата на Ангелов и действията на тримата подсъдими. Свидетелка твърдяла, че пред нея Вълова казала, че трябва да се блокира проектът. Присъствала и на среща на Ралев, където отново се коментирало това. Делевски пък бил посредник и затова можел да бъде третиран като помагач, макар районният кмет да не е получил шейсетте хиляди лева. "Парите са били намерени у Делевски, това е безспорен факт. Но става въпрос за недовършено деяние", заяви прокурорът. И поиска присъдите на тримата да не бъдат променяни.

Според адвоката на карловския бизнесмен Гънчо Гънчев имало противоречия между събраните доказателства и изводите на първоинстанционния съд. Той изтъкна, че клиентът му имал договор със Здравко Ангелов за изграждането на метално хале и откритите пари били част от плащането по него. "Никъде няма данни моят доверител и господин Ралев да са имали каквито и да е договорки", каза Гънчев. Делевски потвърди, като добави, че преди ареста дори се обадил на жена си, за да ѝ съобщи, че на следващия ден ще трябва да пътуват до фабрика в Турция. Защитникът на Даниела Вълова Константин Давчев пък коментира, че при определяне на присъдата магистратите се позовали единствено на няколко записа на разговори на Здравко Ангелов с различни хора. "Няма никакви доказателства за общия умисъл, който е задължителен, между извършител и помагач. Нито едно доказателство за разговори и уговорки между Ралев и Вълова", каза адвоката.

Тримата подсъдими бяха категорични, че са невинни и поискаха от Апелативния съд да ги оправдае. Съставът обяви, че ще се произнесе по делото в двумесечен срок.