Росен Желязков: Жените в този яростен свят знаят как да стигнем не първи, а заедно

Истинското лидерство е нашият GPS, знаем кога да ускорим и кога да завием - така Цветанка Минчева, лидер на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, даде старт на петото издание на Глобалния форум на жените лидери

Жените знаят в този бърз и яростен свят не как да стигнем първи, а да стигнем заедно.

Тази формула за точната скорост при промените, обяснена от министър-председателя Росен Желязков, бе цитирана няколко пъти на Петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България. Пред 400 българки - лидери в различни сфери на икономиката, премиерът призна, че е смутен истински да говори пред подобна аудитория. Премиерът Росен Желязков: Жените по-добре се справят с кормилото Снимка: Румяна Тонева

И още, че е убеден, че дамите управляват волана по-добре мъжете, които обаче все още си мислят, че те са по-добрите шофьори и така провокира дамите да го аплодират.

Партньори от над 10 държави на Съвета на жените в бизнеса в България, се включиха в петото издание на форума. Още един премиер, но бивш - Николай Денков, показа с присъствие своя респект към организаторите.

Цветанка Минчева, Председател на УС на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, даде старт на двудневното събитие, описвайки жените - успешни лидери така: Емпатия и адаптивност, системно мислене, устойчивост и иновация. Цветанка Минчева, Председател на УС на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Снимка: Румяна Тонева

"Живеем в свят на технологична експлозия, геополитическа динамика и социални трансформации, където стойността се ражда от адаптивност и визия. Това не е просто еволюция, а революция на скорост. В този хиперускорен свят истинското лидерство е нашият GPS, а жените са тези, които знаят кога да ускорят и кога да завият. Защото днес не просто говорим за бъдещето – ние го създаваме", сподели Цветанка Минчева. Според нея светът преживява днес революция на скоростите.

В тази надпревара Росен Желязков е убеден, че жените първи усещат, когато обществото губи баланс, защото те традиционно са носители на устойчивост, пазят реда, възпитават поколенията.

"Жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Истинската промяна идва не от шумните, а от тихите сили." , убеден е премиерът.

Според него, когато жените участват в управлението, се променя не само съдържанието, но и тонът – повече консенсус, по-малко конфронтация и повече дългосрочна визия."

Росен Желязков посочи, че жените често първи усещат несправедливостта и търсят баланс, защото са гласът на реалността, а не на идеологията. „Да промениш света не означава да го подчиняваш, а да го излекуваш. Жените са моралната и човешка перспектива на всяко общество – те пазят живота," подчерта премиерът.

Министър-председателят Желязков даде примери за жени предприемачи и иноватори, които доказват, че България е място за новаторство и растеж.