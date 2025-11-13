ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: Жените в този яростен свят знаят к...

Съдът пусна срещу подписка третия обвиняем за побоя над шефа на полицията в Русе

Виктор Иванов Снимка: "Русе Медия"

Окръжният съд в Русе намали мярката за неотклонение на трети от младежите, обвинени за нападение над директора на Областната дирекция на МВР в крайдунавския град старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

19-годишният Виктор Иванов беше под "домашен арест", след като състав на Апелативния съд във Велико Търново реши да намали първоначалната мярка "задържане под стража", постановена от съда в Русе.

На днешното заседание защитата на Иванов настоя за отмяна на домашния арест, тъй като тази мярка не може да продължава повече от два месеца. Прокурор Йордан Кожухаров предложи евентуално мярката да бъде намалена на "гаранция". Съдия Пламен Дочев от крайдунавския град реши, че Виктор Иванов следва да подлежи на "подписка". Определението подлежи на обжалване в Апелативен съд - Велико Търново.

Припомняме, че по-рано днес съдия Дочев определи за Жулиен Кязъмов гаранция от 4000 лева, а за Виктор Гочев подписка.

Иванов, Кязъмов, Гочев заедно със Станислав Александров, който по-рано този месец навърши 16 години, са обвинени за нападението над старши комисар Кожухаров и съседа му Георги Димитров в началото на септември, припомня БТА.

