Водата в пазарджишкото село Хаджиево е негодна за пиене

Налага се временно ограничение в използването на питейната вода в с. Хаджиево поради завишени стойности на манган. Това информираха от Община Пазарджик.

Водоноска ще осигурява питейна вода за Хаджиево до възстановяване на нормалните стойности, Община Пазарджик, ВиК и РЗИ действат съвместно за подобряване качеството на водата в Хаджиево.

В резултат на извършени лабораторни анализи на питейната вода в с. Хаджиево, Регионалната здравна инспекция – Пазарджик установи временно завишение на стойностите на манган, надвишаващи допустимата норма, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Съгласно насоките на РЗИ – Пазарджик се препоръчва:

• Да не се използва вода за пиене и готвене, докато тече процеса за отстраняване на причините за повишените стойности на манган и пречистване на водата;

• Допустимо е водата да се използва само за битови нужди (пране, почистване, санитарни цели);

Община Пазарджик ще осигури доставка на вода за жителите на с. Хаджиево, отговаряща на всички изисквания за питейни нужди, като пред кметство Хаджиево, считано от днес, ще бъде разположена водоноска.

Община Пазарджик, съвместно с ВиК Пазарджик и РЗИ, работи за възстановяване на нормалното водоснабдяване във възможно най-кратки срокове. От общината уверяват, че ще има своевременно информация за развитието до отчитане на нормализирани стойности на водата в Хаджиево.