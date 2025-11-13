8339 хора в нужда в Добричко получават пакети с храни и хигиенни материали

„Потребителите в област Добрич по първия транш от Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, са 8339 души. В община Балчик те са 774 души, в община Ген. Тошево – 1056, в град Добрич – 2807, в община Добричка – 1170, в община Каварна – 470, в община Крушари – 431, в община Тервел - 1464, в община Шабла – 167. На 20 ноември в областта приключва раздаването на пакети с храни и хигиенни материали на хора в нужда", съобщи директорът на Областния съвет на Българския червен кръст /БЧК/ д-р Артюн Еринозов.

Проблемен е град Добрич, тъй като по-малко от половината имащи право на помощта, не са отишли до пункта, за да си получат пакетите. Те са 1200 души.

Немалко правоимащи – някои с пазарска чанта на колелца, други – млади семейства с деца в колички, изпитват трудности да намерят пункта в Добрич и се налага да питат по няколко пъти минаващи по улиците около центъра. „За това помещение, където е пунктът, БЧК-Добрич, плаща наем от 600 лв на месец. Апелираме, тъй като предстоят и следващи траншове, общината да осигури при добро желание подходящо помещение, достъпно за всички, на лесно място. В другите общини пунктовете за раздаването на пакетите са на централни места, по селата кметове и кметски наместници съдействат активно за получаването на пакетите, за което им благодаря", добави д-р Еринозов.

Вторият транш по програмата ще започне в област Добрич в началото на февруари догодина. Тогава в пакетите ще бъдат включени 15 вида хранителни продукти – пакетирани и консерви.

По първия транш хранителните продукти, включени в 1 пакет за едночленни и двучленни семейства, са захар - 1 бр.; спагети - 1 бр. Тричленни и по-големи семейства получават 2 пакета, които включват захар - 3 бр.; спагети - 3 бр. Хигиенни материали, включени в 1 пакет за едночленни и двучленни семейства, са тоалетен сапун - 1бр.; препарат за почистване на под - 1 бр.; препарат за измиване на съдове - 1бр.; перилен препарат за тъкани - 1бр.; шампоан - 1бр.; паста за зъби - 1 бр.; четка за зъби - 1 бр: тоалетна хартия - 1 опаковка.Тричленни и по-големи семейства получават по 2 пакета с тоалетен сапун - 3 бр.; препарат за почистване на под - 3 бр.; препарат за измиване на съдове - 3 бр.; перилен препарат за тъкани - 3 бр.; шампоан - 4 бр.; паста за зъби - 3 бр.; четка за зъби - 3 бр: тоалетна хартия - 4 опаковки. Пакетите се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта.