€2 ще е час паркиране в центъра на София от 5 януари, цените скачат двойно

От 5 януари синята и зелената зона за паркиране в София поскъпват двойно. По-скъпата синя зона ще струва 2 евро на час и ще работи от 9 до 21 ч всеки ден, а по-евтината зелена зона ще струва по 1 евро на час и ще работи в същия часови диапазон, но без неделя. Въвежда се и жълта зона в Банкя, която ще работи от 10 до 18 ч през уикенда и в празнични дни, а паркирането ще струва 0,50 евро на час. Това реши Столичният общински съвет.

Предложението за промени бе внесено от "Спаси София" и групата на ПП-ДБ.

Синята зона се разширява за сметка на зелената и ще обхваща булевардите и улиците - "Скобелев ", „Опълченска ", „ Сливница ", „ Ген. Данаил Николаев ", „Ситняково", „М. Еминеску ", „Цариградско шосе ", "ЕВлоги и Христо Георгиеви", "Драган Цанков ", Митрополит Кирил Видински ", „ Й. Петров", "Св. Наум ", „Арсеналски"„ "Бяла черква ", „Петко Ю. Тодоров ", „Гешов ", "Тотлебен ", "Й. Корчовски " и „Добруджански край ". Така вече от 5 януари паркирането ще е по-скъпо по пл. "Македония", Руски паметник, кварталите "Крива река", "Иван Вазов", долната част на "Лозенец" и на "Яворов", "Оборище". С един час повече се увеличава времето за престой в нея - вместо сегашните 2 часа, там вече ще може да се паркира до 3 часа.

Зелената зона също се разширява и в нея влизат "Банишора", "Лагера", южните квартали до бул. "Т. Каблешков", голяма част от "Изгрев", "Дианабад", "Изток" и части от районите "Студентски" и "Подуяне". Паркирането в нея ще е разрешено до 4 часа. Зелената зона ще се разшири на 4 етапа: от 5 януари район „Сердика ", до 1 юли 2026 г. в районите „Подуяне", „ Триадица", „Възраждане " и " Красно село ", до 1 октомври 2026 г. - районите "Изгрев" и "Слатина", а за "Студентски" - до 2 януари 2027 г.

В жълтата зона пък ще може да се спира максимум за 8 часа. Тя трябва да заработи до 1 юли догодина. Жълтата зона ще е безплатна за живеещите в нея.

Отпада хартиеният талон за паркиране.

Цената на винетния стикер за живеещите в синята зона ще струва 150 евро за 12 месеца за първи автомобил и двойно - за втори. Годишната винетка за зелена зона ще струва 100 евро за първи автомобил и двойно - за втори.

Въвеждат се и ограничения за служебния абонамент като те могат да заемат до 10% от подзоната. Цената на паркомясто в този режим скача близо 3 пъти и за синя зона ще струва 800 евро, а за зелена - 500 евро. Денонощен служебен абонамент в синята зона ще струва 1600 евро, а в зелена - 1000 евро. Очакванията са така да се освободят около 500 паркоместа.

За да се даде възможност на студентите, които имат автомобили, да си купят винетен стикер за паркиране след въвеждането на зелена зона в "Студентски" за издаването им ще са нужни настанителна заповед или договор за наем на общежитие.

Електрическите автомобили, които в момента паркират безплатно в зоните, вече ще бъдат ограничени, но от 1 януари 2027 г. Те ще имат право на 3 часа безплатен престой, а след изтичането им ще плащат всеки час на цената на съответната зона. За тях обаче няма да важи ограничението за престой. Освен това собствениците на електромобили вече ще трябва да си купуват винетен стикер за паркиране. За бизнеса car sharing също се въвежда режим, подобен на такситата. Те ще дължат годишна такса от 425 евро, който ще може да се заплаща на 2 вноски.

По-скъпо ще се плаща и за скоба - 30 евро плюс дължимата сума за всеки час престой в зоната. Паякът също скача и вече ще струва 75 евро.Идеята за въвеждане на червена зона за паркиране в центъра, която предлагаха от "Спаси София" не бе приета. Там единствено се окрупняват подзоните за паркиране, като се очаква, че така живеещите в центъра ще могат да намират по-лесно паркоместа.Според разчетите реформите ще доведат до допълнителни приходи от около 75 млн. лв. годишно. Средствата ще отиват за ремонт на тротоари - 20 млн. лв., за строителство на паркинги и закупуване на превозни средства за градски транспорт - 20 млн. лв., за финансиране на градския транспорт - 20 млн. лв. и 15 млн. лв. за големи инфраструктурни обекти.