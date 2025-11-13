Ключова и ефективна здравно-социална услуга се преустановява от януари 2026 г. поради липса на финансиране

От 1 януари 2026 г. програмата за патронажна грижа за уязвими семейства „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив спира работа заради липса на финансиране. През последните 7 години местният екип по програмата, прилагана в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“, е подкрепил над 210 семейства – млади родители, живеещи в бедност, които получават професионална грижа, подкрепа и знания как да отглеждат децата си здрави и обичани.

Разговаряме с Дарина Андреева – медицинска сестра и ръководител на патронажния екип по програмата „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив.

/Повече за програмата можете да прочетете в края на материала./

- Дарина, как започна всичко за вас и за екипа в Пловдив?

- Когато започнахме да работим по патронажната услуга в Пловдив през 2019 г., хората не знаеха какво означава „патронажна грижа“. Свързваха ни със звената за закрила на детето – мислеха, че сме от социалните служби и искаме да влизаме по домовете им, за да ги проверяваме. Имаше голяма доза недоверие – като към всяко ново нещо. Oтне ни близо година, за да изградим доверие към услугата и да докажем, че идваме в семействата, за да помагаме.

Самите ние от екипа също имахме съмнения и бяхме стресирани – за всяка от нас теренната работа беше нещо ново, не знаехме как ще ни приемат семействата, дали работата по прилагането на услугата ще бъде успешна… Справихме се благодарение на изградения вече опит в София и многото обучения, както и благодарение на ентусиазма си – на това, че не се отказахме.

Дарина на посещение в село Ягодово до Пловдив - при млада майка и бебе на 17 дни

- Какво дава тази услуга на семействата?

- Дава сигурност и знание. Учи бременните момичета и младите майки на широк спектър от знания и родителски умения – за добри практики по време на бременността, за раждането, след това как да кърмят и хранят бебето, как да разпознават опасни здравословни състояния и симптоми, как да насърчават развитието на детето си. Имаме фокус в работата си и върху насърчаване на връщането в образователната система, защото много често майките, които подкрепяме, са отпаднали от училище заради бременността си. Слагаме акцент върху планирането за намиране на работа или повишаване на професионалните умения – както при майките, така и при бащите. И докато в началото тези семейства гледат на нас като на даващи и очакват материална подкрепа, в един момент срещу нас седят родители, които записват децата си на детска градина, говорят с увереност, търсят работа. Това е истинската промяна.

- Какво научи ти за себе си от работата като патронажна сестра?

- Отначало, като започвах работа в патронажната услуга, си мислех, че аз съм в ролята на медицинска сестра и не бива да излизам от определени рамки. В един момент си дадох сметка, че аз не съм само медицинско лице – аз ставам доверен човек, на когото се споделя, от когото търсят съвет, който става част от семейството. И медицинската част спира да заема основния дял от работата в семейната среда – има я, разбира се, но тя върви за ръка с „човешката“ част. Това е една от силните характеристики на този модел на грижа – това, че работата е базирана на силна доверителна връзка. Една определена патронажна сестра посещава дома на едно определено семейства през седмица или всеки месец в продължение на над две години. Това дава възможност за изграждане на близост и доверие, върху което да се постига положителна промяна у семействата – било то за изграждане на родителски умения, за семейно планиране, за мотивиране за учене или намиране на работа. Самите ние си дадохме сметка, че една патронажна сестра е наистина семейна сестра, защото тя обхваща не само бебето, но и майката, и бащата, и останалите роднини, живее с проблемите на всички тях и съдейства за разрешаването им.

- Може ли да споделите случай на някоя майка, заради който сте си казали, че това, което правите, наистина има смисъл?

- Да – една майка, беше на 17 години, от кв. Столипиново. От малка беше живяла със семейството си в Германия и когато я записахме бременна в програмата говореше само немски и турски. Първоначално колегата здравен медиатор ни превеждаше по време на домашните посещения. После обаче майката реши, че иска да научи български и да общуваме без посредник. Започнах да ходя в дома й без медиатор, използвахме Гугъл Преводач и до края на програмата тази майка говореше идеален български като само с мен общуваше на този език.

Освен това с подкрепата на услугата тя успя да направи план за живота си – знаеше колко деца иска, кога ги иска, записа детето си на детска градина и започна работа в кухнята на един ресторант. Така че днес тя работи, има стабилно семейство и казва: „Вие ме научихте, че мога да бъда добра майка, но и не само майка.“ Такива истории са много и именно те ни убеждават, че в тази дейност има не 100, а 300% смисъл!

- Как се чувства екипът като знае, че услугата ще спре?

- Въпреки че го очаквахме, не можем да скрием, че се чувстваме зле. Ние не губим само работата си – губим кауза, за която сме се трудили вече 7 години. Целият екип сме обединени от нашия идеализъм и желанието да помогнем. Мъчно ни е, че ще се изгуби доверието, което сме градили всеки ден със семействата, когато те останат без подкрепа. Една майка ми каза: „Защо все на мен се случва? Защо отново ще остана сама? Ти си ми като семейство, как ще се справям оттук нататък?“ – това е най-трудното.

- Какво ще означава това за семействата след Нова година?

- Липса на доверен човек и подкрепа. Ще останат сами. За повечето от тях ние сме опора, ние сме една регулярна подкрепя в дома – чакат ни с един куп неща за споделяне, един куп въпроси и очаквания за съдействие – да им дадем съвет, да ги свържем с лекар, социален работник или друга услуга...

Спирането на програмата означава, че няма кой да се противопоставя с авторитет и съвременни знания на старите битуващи сред тези уязвими групи практики като ранно и неправилно захранване на бебетата, „осоляване“ на бебетата и т.н. И най-важното – ще се изгуби така ефективната в момента интервенция в посока превенция, защото именно патронажната грижа дава основата за превенцията.

- Какво бихте казали на институциите?

- Бих им казала преди да взимат решения, да се допитват до нас практиците, до хората на терен. Защото ние можем от първо лице да говорим както за истинските проблеми на хората, така и за възможните решения. Бих им казала да дойдат и да видят какво постигаме и какво предстои да изгубим като опит и пропуснати ползи за уязвимите семейства. Това не са просто статистики – това са човешки съдби.

Нашата програма има нулева неонатална смъртност при над 430 майки – няма нито едно бебе, което да е починало в първия месец. Това не е просто успех – това са спасени животи. Не можем да позволим тази грижа да изчезне – патронажната грижа е шанс за по-добър старт в живота.

- Какво си пожелаваш за бъдещето на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“?

- Силно се надявам услугата да я има. Да има разумни хора, които да ни чуят - думите ни да достигнат до съзнанието им и да си кажат: „Ей, тези хора имат нужния опит, нека се възползваме от него и го надградим“. Не става въпрос да си запазим позициите или заплатите – за нас все ще се намери работа, особено в настоящата ситуация на огромен дефицит на медицински кадри. Става въпрос за нуждата от политическа воля и осъзнаване на ценността да прилагаш политики, базирани на опит и на доказателства за ефективност. А нашата програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е точно такава – доказано работеща и ефективна както за здравето на бременните жени, така и за здравето и развитието на децата и семействата.

Повече за специализираната патронажна грижа:

От 2016 г. в България се изпълнява пилотен проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ), който предоставя специализирана патронажна грижа за уязвими млади майки от периода на бременността до навършване на 2 г. на децата им. Тази патронажна услуга следва модела на международната програма Nurse-Family Partnership, призната в световен план за една от най-ефективните интервенции за ранно детско развитие. Лицензодържател на модела за България е фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), която предоставя патронажната услуга на две локации в страната – в София, в партньорство с АГ болница „Шейново“, в периода 2016-2023 г. и в Пловдив, в партньорство с УМБАЛ „Св. Георги“, в периода 2019-2023 г.

В България услугата се предоставя на бременни жени до 22 г., които очакват първото си дете и живеят в икономически уязвимо положение. Те получават интензивни домашни посещения за период от над 2 години от медицински сестри и акушерки, подпомагани от сътрудници на терен (от общността). Целта е родителите да бъдат напътствани в изграждането на родителски умения, в грижата за здравето и развитието на децата им, както и в стремежа си към икономическа независимост (повишаване на образователна степен или намиране на работа).

От старта на услугата през 2016 г. досега, чрез над 21 000 домашни посещения от патронажните сестри, са обхванати над 500 семейства (за период от над 2 години всяко) в София и Пловдив.

След първоначалната сериозна инвестиция в адаптирането на модела към българския контекст и 10-годишния практически опит в предоставянето му, бяха събрани и доказателства за ефективност на патронажната грижа по отношение на показатели за здраве и детско развитие за децата от уязвими групи. В края на 2023 г. беше публикуван научен доклад от изследователски екип на Университета в Утрехт, Нидерландия, който оцени въздействието на услугата върху обхванатите потребители. Анализите на материалите от над 700 участвали в изследването майки, сред които такива, получили услугата, както и майки от две контролни групи, показват, че ЗЗБЗБ постига значителни резултати по отношение на развитието на родителски умения сред най-уязвимите групи. Например: удължаване на периода на кърмене и подобряване на храненето на децата през първата година. Ключово постижение на програмата е въздействието ѝ върху развитието на умения у децата, като участвалите в ЗЗБЗБ деца показват значително по-високи резултати – почти изравнени с тези на децата от общото население (измерено чрез инструментите за оценка на детско развитие ASQ-3 и ASQ:SE).

Към момента специализираната патронажна грижа се финансира на проектен принцип – с подкрепата на фонд „Мечтата на Таня“. Финансирането приключва в края на 2025 г.

Повече можете да прочетете тук.

