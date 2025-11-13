1,5 процента по-високи са станали цените в Добричко

Около 1 – 1,5 процента цените вървят нагоре през последните два месеца, сочи наблюдението в Добричко. „Раносметката е обща, което означава, че едни стоки поскъпват, а други поевтиняват", добави Борисов. „За октомври сиренето продължава да държи висока цена, като разликата е основно между цена на едро и цена дребно. Тя е над 80 процента. Тази констатация важи и за област Добрич", обяснява експертът.

„Вече четири месеца подред – от юли започнахме, Регионалният съвет на КНСБ в Добрич наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница в три общини в област Добрич – град Добрич, община Ген. Тошево и община Балчик. Експерт проследява всеки месец движението на цените. Наблюдението по общини е в магазин от търговска верига и в квартален магазин", съобщи Борислав Борисов, експерт в Регионалния съвет на синдиката. „Проследяват се цените на едни и същи стоки от едни и същи производители, за да се гарантира обективност на данните", добави той.

„Когато обобщим данните за месец за цените, ги изпращаме в централата на КНСБ. 26 регионални съвета на синдиката изпращат такива данни. КНСБ има договореност с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите да ги подпомагаме, като им изпращаме информацията, която събираме. Те нямат този ресурс от кадри да наблюдават цените. Ние пък разчитаме те своевременно да вземат мерки – дори и чрез санкции, да регулират пазара. Наблюденията сочат, че цените се увеличават непазарно", заяви Борисов.