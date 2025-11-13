Шефът на СДВР: Хванахме марихуана в опаковки от бонбони, продавана на деца в Телеграм (Видео, снимки)

Дилър, продавал марихуана в опаковки от желирани бонбони, е бил задържан вчера при акция на полицаи от 6-о РУ. Това съобщи шефът на СДВР Любомир Николов.

Той продавал дрога около училища. Задържаният мъж на 28 години с криминални регистрации. Той разпространявал дрогата по иновативен начин - в пликчета от желирани бонбони, които затруднявали полицията, защото униформените биха подминали такъв пакет. Освен марихуана, дилърът имал в себе си и екстази и кокаин, обясни Николов.

Шефът на СДВР посочи още, че д-р Ненад Цоневски днес се е появил в 3-о РУ с адвокат и е обвинен. Той е с гаранция от 5000 лева.