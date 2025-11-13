ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Шефът на СДВР: Хванахме марихуана в опаковки от бонбони, продавана на деца в Телеграм (Видео, снимки)

Димитър Мартинов

Шефът на СДВР Любомир Николов Снимка: Юлиян Савчев

Дилър, продавал марихуана в опаковки от желирани бонбони, е бил задържан вчера при акция на полицаи от 6-о РУ. Това съобщи шефът на СДВР Любомир Николов. 

Той продавал дрога около училища. Задържаният мъж на 28 години с криминални регистрации. Той разпространявал дрогата по иновативен начин - в пликчета от желирани бонбони, които затруднявали полицията, защото униформените биха подминали такъв пакет. Освен марихуана, дилърът имал в себе си и екстази и кокаин, обясни Николов.

Шефът на СДВР посочи още, че д-р Ненад Цоневски днес се е появил в 3-о РУ с адвокат и е обвинен. Той е с гаранция от 5000 лева. 

Шефът на СДВР Любомир Николов
Шефът на СДВР Любомир Николов
Шефът на СДВР Любомир Николов
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов дава подробности за акция, при кояро е задържана нова дрога, продавана на деца

