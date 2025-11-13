ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21707927 www.24chasa.bg

Една година лишаване от свобода условно получи бургаски инженер за смъртта на двама работници

Валери Ведов

[email protected]

2376
Площадката „Радиана"

Пет години след като на строителна площадка на ДП „Радиоактивни отпадъци" край врачанското село Хърлец по време на работа загинаха двама души, а други двама бяха тежко ранени, съдът намери един виновник за трагедията и го осъди на една година затвор.

Н. Ч. бе признат за виновен в това, че като технически ръководител на строителна фирма от Бургас на 16 декември 2019 г. при изграждане на националното хранилище за радиоактивни отпадъци на площадката „Радиана" е допуснал немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност. Пренебрегнал и мерките за безопасни условия на труд като разрешил извършването на строително-монтажни работи.

Така по непредпазливост според съда е причинил смъртта на работниците А. Й. и Н. К., като след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалите. За това престъпление съдът му наложи наказание от една година лишаване от свобода. Подсъдимият Н. Ч. бе признат за виновен и в това, че на същите дата и място, нарушавайки правилата, по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Д. Н. и на Ф. Ф. Определеното му наказание за това престъпление е осем месеца лишаване от свобода.

В крайна сметка съдът определи на Н. Ч. едно общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода, като отложи изпълнението на наказанието за срок от три години. Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд.

Площадката „Радиана"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание