Една година лишаване от свобода условно получи бургаски инженер за смъртта на двама работници

Пет години след като на строителна площадка на ДП „Радиоактивни отпадъци" край врачанското село Хърлец по време на работа загинаха двама души, а други двама бяха тежко ранени, съдът намери един виновник за трагедията и го осъди на една година затвор.

Н. Ч. бе признат за виновен в това, че като технически ръководител на строителна фирма от Бургас на 16 декември 2019 г. при изграждане на националното хранилище за радиоактивни отпадъци на площадката „Радиана" е допуснал немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност. Пренебрегнал и мерките за безопасни условия на труд като разрешил извършването на строително-монтажни работи.

Така по непредпазливост според съда е причинил смъртта на работниците А. Й. и Н. К., като след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалите. За това престъпление съдът му наложи наказание от една година лишаване от свобода. Подсъдимият Н. Ч. бе признат за виновен и в това, че на същите дата и място, нарушавайки правилата, по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Д. Н. и на Ф. Ф. Определеното му наказание за това престъпление е осем месеца лишаване от свобода.

В крайна сметка съдът определи на Н. Ч. едно общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода, като отложи изпълнението на наказанието за срок от три години. Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд.