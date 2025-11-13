На първо четене: парламентът забрани на Румен Радев да се вози в шкодата

Президентът Румен Радев вече няма да може да се вози на личната си кола, реши парламентът на първо четене с промени в Закона за НСО.

Минаха два от общо трите внесени законопроекта. Единият е на "ДПС - Ново начало", които забраняват физически лица да прехвърлят личните си коли на НСО, както и такива да бъдат оборудвани със системи за специален режим на движение. Другият е на Министерският съвет, който задължава НСО да прехвърли колите, които возят държавния глава, на президентската институция. Преназначени ще бъдат и служителите, които го возят.

"Това не трябва да се превръща в пошла и евтина пропаганда за лица, които на пръв поглед се отказват от своята охрана, но предоставят личен автомобил, с който доскоро са пренасяли буркани от съседно село до вкъщи, същият автомобил да бъде окичван като коледна елха и придружен от десетина мерцедеса да излагаме държавата и на село, и пред чужденците, които посещават България. Разбира се, не можем да забраним на никого да се излага, но когато става въпрос за лице, което е оправомощено с висока представителна власт, вече излага и държавата. Българската държава има достатъчно средства да осигури на своите представителни органи охрана и автомобили, затова мисля, че тази забрана е съвсем логична и в правилна посока", обоснова предложението на ДПС-НН депутатът Хамид Хамид. Това предложение мина със 117 гласа "за" от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП, ИТН и един независим депутат. Текстът на правителството пък получи 127 гласа "за" от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП, ИТН, АПС и един независим.

Третото предложение беше на Златан Златанов от "Възраждане" и предполагаше НСО вече да не пази депутатите. Сега има законова възможност при конкретни заплахи за сигурността на народен представител да му бъде назначена охрана от НСО след изрично решение на тричленна комисия, в която влизат началникът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР.

"През последните години необосновано се използва ресурс на НСО за лидери на партии като Делян Пеевски, Ахмед Доган и Бойко Борисов без реална необходимост от предоставяне на такава охрана. Това е разхищение на публичен ресурс и поражда напрежение в обществото", обясни Златан Златанов. Предложението му получи само 61 гласа "за" от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и трима от АПС.

По време на краткият дебат Николай Радулов от МЕЧ обясни, че колите на НСО са стари и се усъмни, че вероятно именно старите автомобили ще се прехвърлят към президентската институция. Освен това според него служителите на НСО няма да се откажат от първата си категория труд във военизираната служба, за да станат държавни служители шофьори на "Дондуков" 2.

Сагата с това кой и как може да вози НСО започна през лятото, когато бившият МВР министър, сега депутат от ДПС-НН, Калин Стоянов обвини Радев, че е отишъл с твърде голям кортеж във Варна и така блокирал града. После предложи да отпадне законовата възможност службата да вози администрацията на президента, когато това се налага. После Радев публично отвори темата за това, че президентската институция няма собствен автопарк за разлика от останалите институции. "24 часа" направи проучване и установи, че действително в държавата има хиляди служебни автомобили - някои дори може би необосновано много, само "Дондуков" 2 няма. В знак на солидарност със служителите си Радев се отказа и от своя транспорт и тръгна с колата на съпругата си Десислава - шкода. Него все пак го вози и пази НСО, но с личната му кола, а пред и зад нея са големите джипове на службата. Така той вече обиколи половината страна, столицата, среща се с представители на чужди държави.