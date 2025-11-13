ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Проверяват хосписа край Поморие

Проверяват се още условията за хранене и грижите, които се полагат за настанените пациенти Снимка: Pixabay

Регионалната здравна инспекция в Бургас извършва проверка в хосписа край Поморие, съобщи БНТ.

Информацията е потвърдил заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова. На място се следи дали обектът изпълнява дадените предписания и дали се спазват хигиенните изисквания. Проверяват се още условията за хранене и грижите, които се полагат за настанените пациенти. Резултатите от проверката се очакват в петък.

В сряда беше организиран протест пред сградата на РЗИ-Бургас от бивши служители на хосписа в Черноморец, които разказаха за груби нарушения в грижата за възрастните хора, които са настанени там.

