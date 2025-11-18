Измамите при онлайн пазаруване - не продавайте във вайбър, вижте адрес и ЕИК на търговеца

Когато човек публикува обява в интернет, че продава нещо, очаква съобщения. Често обаче заедно с потенциалните купувачи идват и измамници.

Продават се например обувки, а във вайбър пристига съобщение с въпрос дали "продуктът" е наличен. Не се уточнява какъв е – наричат го просто "продуктът". Мнимият купувач предлага "сигурно плащане" чрез платформата, където е обявата, и праща линк. Страницата изглежда като истинската, но в адреса има дребна разлика. А там, зад копието, чака капанът – въвеждането на данните от банковата карта. Щом това се направи, измамникът вече може да пазарува с тази карта.

Онлайн пазаруването направи живота удобен, но отвори широко вратите за мошениците. Само през миналата година над една трета от сигналите за интернет измами у нас са свързани с фалшиви сайтове или съобщения по вайбър, телеграм и месинджър. Истината е проста – ако нещо изглежда прекалено хубаво, значи не е истина. Затова е важно да се внимава.

Първото правило е да не се купува от сайтове без реален адрес и контакти. Ако в секцията "Контакти" се вижда само имейл от типа gmail.com или outlook.com – трябва да се избягва. Истинските търговци винаги посочват фирма, ЕИК и физически адрес. Добре е да се проверява дали сайтът започва с https://, а не просто http:// – s-то е дребна буква, но голяма защита.

Второ – да се гледа домейнът. Измамниците често копират истински сайтове с една буква разлика. Вместо nike.com – n1ke.com. Разликата е минимална, но сметката – огромна.

Трето – да се четат отзивите. Ако сайтът има само петзвездни коментари, написани в един и същи ден и с английски, преведен през гугъл, значи нещо мирише. И не е парфюмът, който уж се поръчва.

Четвърто – никога да не се праща снимка на лична карта, дебитна карта или селфи "за потвърждение на профила". Това е любимият трик на "служителите" от куриерските фирми във вайбър. Те уж искат данни, "за да доставят пратката", а реално ги използват за теглене на кредити на чуждо име.

Пето – при съмнение, трябва да се пише само на официалната страница. Ако се получи съобщение от "Български пощи" с логото им, но адресът е postoffice-bg.net, по-добре е да се отвори истинският сайт bgpost.bg и да се провери дали има такава промоция. В 99% от случаите – няма.

Шесто – не бива да се плаща предварително, ако магазинът не е познат. Добре е да се избира наложен платеж, за да се види какво пристига. Много сайтове пращат вместо слушалки... гъба за баня.

Седмо – да се активират известията за онлайн плащания в банковото приложение. Така веднага ще се разбере, ако някой се опита да източи сметката.

Осмо – да се инсталира антивирусна програма и да не се използват обществени Wi-Fi мрежи за пазаруване. Безплатният интернет в кафенето често излиза най-скъпо.

Девето – никога да не се вярва на натиска "само днес", "последни бройки", "часовник за 29 лв. вместо за 999". Истинските магазини не говорят като телефонни измамници.

Десето – магазините не ви търсят, за да ви кажат, че имат промоция. Сега особено популярна е схемата "във вайбър". Получава се съобщение от голяма верига, която кани да се натисне линк за промоция. Зад него стои фалшив сайт, копие на оригиналния, който иска да се въведат картови данни. Някои дори използват истинското лого и цветове. А ако човек остави телефона си – следва обаждане от "банков служител", който ще "блокира измамата", но всъщност ще източи сметката.

Полицията вече е наясно с тези схеми, но те се развиват по-бързо от реакцията на институциите. Докато една страница бъде свалена, се появяват още пет. И често са регистрирани в Азия, Африка или Южна Америка – далеч извън юрисдикцията на нашите служби.

Киберекспертите предупреждават: не трябва да се разчита само на полицията, а на собствената бдителност. Всеки е първата и последна линия на защита. Ако се получи странен линк – не трябва да се отваря. Ако някой иска пари – не бива да се плащат. Ако има съмнение – да се потърси консултация. Един прост трик е текстът на съобщението да се копира и да се пусне в гугъл. Ако то е измамно, веднага ще излязат статии от други хора, които вече са го получили. Така могат да се спестят пари, нерви и време.

Ако обаче вече се е стигнало до измама, трябва да се действа веднага. Човек трябва да уведоми банката, за да се блокира картата и да се поиска връщане на сумата. Той мигновено следва да смени всички пароли – не само на имейла, а и на социалните мрежи. Последната стъпка е да се подаде сигнал в дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП и да се пазят доказателствата – чатове, имейли, номера. Да се предупредят близки и приятели, за да не попаднат и те в капана.

Никой не бива да се срамува, ако е измамен – това се случва дори на най-внимателните. Важно е да се реагира бързо, защото в мрежата оцеляват най-бдителните. В интернет няма срам, има само скорост и разум. А срещу мошениците най-силното оръжие е реакцията навреме.