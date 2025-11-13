Шестима натровени с гъби се лекуват в шуменската болница

Шестима натровени с диворастящи гъби са лекувани в спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен през последните няколко дни, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

„Почти ежедневно, в отделението постъпват по двама-трима от целия регион, най-често – от селата, консумирали гъби, с оплаквания за повръщане, болки в корема и диария. Един от случаите протече тежко. Пациентът разказа, че е събрал сърнели, а тази гъба има отровен двойник.

Сега е моментът да заострим вниманието на хората върху този проблем, който, за съжаление, се неглижира. Тревожно е, че със събрани гъби се приготвя и предлага храна и на деца, а когато настъпят обичайните симптоми, свързани с консумацията на гъби, хората не им обръщат внимание, а ги свързват с други причини", каза началникът на отделението д-р Петко Загорчев, цитиран от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

По думите му 2025 г. е по-особена в климатично отношение, в сравнение с предходните, по-сухи години. „Т.нар. циганско лято през тази година, след дъждовете, е великолепно условие да има богата популация от различни гъби, включително и отровни. Това, естествено, се отрази и на броя на пациентите, които започнаха да постъпват с гъбни отравяния", каза още д-р Загорчев, цитиран от пресцентъра на болницата. Д-р Петър Загорчев посъветва при първи симптоми на отравяне веднага да бъде потърсена помощ в болница.

Колкото по-рано се появи симптоматиката за отравяне, толкова по-лечимо е самото отравяне. Нека гражданите знаят, че при възникнал проблем, се приемат в спешното отделение и се обслужват по всички правила на болничното заведение, припомни д-р Загорчев.

„По тежко протичат натравянията с т.нар. пантеринен синдром. Те настъпват от 30-ата до 60-ата минута след консумацията с характерно изпотяване, обилно слюноотделяне, спадане на кръвното налягане. Отравянето е тежко, но, за щастие, не е смъртоносно, а съгласно правилата, които познават всички лекари в спешното отделение, симптомите се овладяват в рамките на едно денонощие. По-тежко протичат гъбните отравяния, които започват от шестия до 10-ия час след консумацията на отровни гъби. Там почти винаги спешните медици допускат вероятност за т.нар. фалоидно отравяне, което започва с тежък диариен симптом, повръщане и завършва с тежко чернодробно увреждане. В над 50 процента от случаите то е смъртоносно", допълва д-р Загорчев, цитиран от пресцентъра на болницата в Шумен.

„През годините сме имали регистрирани няколко смъртни случая след отравяне с гъби. Сравнително висок е процентът на спасените пациенти. Трябва с гордост да кажа, че от десетилетия болницата разполага с необходимата апаратура, включително и диализа, за да приложим пълния обем мероприятия и при най-тежки гъбни отравяния", каза токсикологът, цитиран от БТА.