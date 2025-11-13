ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Задържаха мъж, опитал да ограби жена, като я хванал за гърлото и я заплашил с нож в Бистрица

Нож СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж за опит за грабеж на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.11.2025г в 13,00 часа в с. Бистрица в офис за парични преводи, обвиняемият С.М. е направил опит отнеме чужди движими вещи - парична сума в размер на 5 167,65 лв от владението на жена, с намерение противозаконно да ги присвои. За целта той я хванал за гърлото и я избутал от вратата към гишето, където се съхраняват парите като я заплашил с нож. Опитът останал недовършен поради независещи от обвиняемия обстоятелства, съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление , за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор С.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

