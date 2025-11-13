Депутатите дават шанс за гъвкаво лятно работно време на родители с деца до 12 години

Само 3,6% от българските майки между 20 и 49 години работят дистанционно, средното ниво за ЕС е 27,7%, посочи Деница Сачева

По данни на социалното министерство само 16 400 татковци са се възползвали от 15-дни отпуск след изписване на новородено, посочи Хасан Адемов

С пълно единодушие депутатите опитаха да облекчат родителите на малки деца за по-гъвкаво работно време и дистанционна работа през лятото. Всички налични 181 депутати дадоха "за" родителите, включително и осиновителите да могат да поискат гъвкаво работно време или дистанционна работа през лятната ваканция. Предложението е с вносител шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева, но редом с нея са поставили подписи и депутати от управляващата коалиция. Текстовете засягат родителите на деца до 12 години, които според Закона за закрила на детето не могат да бъдат оставяни сами и без надзор. Подобна възможност съществува и сега, но за родителите на деца до 8 години - те имат право на промяна на продължителността и разпределението на работното време, или да работят дистанционно.

Шефката на социалната комисия в НС Деница Сачева посочи, че темата за съчетаване на личен и професионален живот ще става все по-значима.

Средното ниво за ЕС за процент жени с деца между 20 и 49 г., които работят от вкъщи е 27,7%, посочи тя. Първа е Нидерландия - почти всяка втора жена го прави. В Швеция е 46%, в Дания - 42%. В страни сходни на нашата като Хърватска - 14,6%, Гърция - 8,8%, Румъния 4,8%. България е последна от всички страни, в които жените работят от вкъщи - с 3,6%. Има нужда от сериозен както експертен, така и политически дебат", посочи депутатката от ГЕРБ.

Елисавета Белобрадова от ДБ изтъкна, че подкрепят и трите законопроекта. Според нея обаче има друг проблем, свързан с образователните институции - до началното училище през летните месеци родителите остават без подкрепа с месеци, тъй като градините не работят.

Венко Сабрутев от ПП изтъкна, че с техния текст се концентрират на реформа, която да регламентира бащинството и се оплака, че татковците сега имат 15 дни, които да се вземат наведнъж и то след изписването на детето. Баща не става от изписването на детето, а от раждането, каза той. И изтъкна, че ролята на таткото била да подготви дома за бебето в тези първи дни. Затова и техният законопроект предлага вместо задължително заковани и взети накуп 15 дни в първите 2 месеца от изписването на новородено татковците да могат да ги "разкъсат", и да ги ползват до една година от раждането.

Нина Димитрова от БСП също подчерта, че е важно да има баланс между професионалния и личен живот. Българските родители имат реална потребност да съчетават професионалните си задължения с грижата за детето, а текстът на Деница Сачева, на който и самата Димитрова е съвносител бил стъпка в правилната посока. Социалистката анонсира намеренията на БСП преди второ четене да поискат гъвкаво работно време да има не само през летните месеци. За останалите два закона отбеляза, че ще се въздържат - имало нужда от допълнителен анализ.

Хасан Адемов от АПС подкрепи текстовете на управляващите, защото се дава допълнителна възможност работодатели и служители да договарят с работодателя, с негово съгласие, допълнителна възможност за работа от разстояние, когато е възможно - в някои региони обаче това не било възможно.

Той напомни на Сабрутев, че детето може да бъде изписано от лечебното заведение доста след раждането, по различни причини. Ако е недоносено няма как този отпуск да тече веднага, посочи депутатът. Затова и в Кодекса на труда сроковете сега текат не от раждането, а от изписването на бебето. Адемов напомни и възможността бащата да поеме майчинството, ако майката се върне на работа, както и че това освен с отпуск е уредено и с обезщетения по сегашния Кодекс на труда. Предложенията на Сабрутев обаче означават и административно натоварване, особено за малки и средни предприятия, а в България те са 90%. Освен това до навършването на 8 г. на детето бащата има право на 2-месечен платен отпуск.

Сабрутев настоя, че е по-добре дните да се ползват по усмотрение на татковците, когато се налага нещо извънредно. Така се гарантира, че "таткото помага на мама в първата година, а не само във фиксираните 15 дни от дата на изписването".

"Надявам се тази мярка да стане по-популярна с този дебат", отговори му Хасан Адемов. И цитира данни на МТСП, че само 16 400 са родителите, които са се възползвали от този вид отпуск (15-те дни след раждане - б.р.). И настоя, че е категоричен привърженик на сега действащото законодателство, което предвижда тези дни да текат от изписването, а не от раждането на детето.

Текстовете на Сабрутев бяха подкрепени само то 65 депутати, 21 бяха против, а 97 се въздържаха. Тези на Белобрадова пък събраха едва 58 "за", трима бяха против (2 от ГЕРБ и един от ДПС- НН) , а 121 се въздържаха.