Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстното: Искам по-бързо да вляза в затвора

Съсипах си живота - загубих си бизнеса, майка ми почина, лъжа детето ми, напълнях 35 кг, споделя Димитър Любенов

"Чакам по-бързо да излезе съдебното решение, да си излежа присъдата и да започна живота си отначало." Това сподели ексклузивно пред "България Днес" джигитът от Околовръстното шосе Димитър Любенов.

През септември 2022 г. при катастрофа той уби френски гражданин и рани съпругата му. Според обвинението водачът е карал след употреба на алкохол и кокаин и се е движил със 195 км/ч. Делото е на финал пред първата инстанция. Във вторник Любенов даде обяснения пред Темида. Разказа, че се е разсеял, за да пише есемес на телефона си, и така е станало произшествието. В началото на декември се очаква да бъде определено наказанието му, което няма да е окончателно.

Защитата се надява подсъдимият да бъде оправдан за умишлено причиняване на ПТП и да бъде осъден за непредпазливо деяние, като му дадат справедливо наказание от 7-8 г. затвор.

"Неизбежно е да се върна в килията и така трябва да се случи. Не е лесно там, но това е нещо, през което трябва да премина. Страшно много съжалявам и се извинявам на потърпевшите и на близките ми хора", признава Любенов.

За фаталната вечер се кълне, че е изпил около 300-400 мл алкохол за цялата вечер в заведение в "Бояна". Викнал си "Дринк енд драйв", но понеже се забавили повече от час, тръгнал да ги пресреща по пътя. Тогава го спрели полицаите Георги Малински и Любка Гечева, известна като Буба. Според обвинението шофьорът им дал 200 лв. подкуп, за да го ескортират. Миналата седмица двамата бивши униформени бяха оправдани за рушвета. "Нищо не съм им давал", категоричен е погнатият водач.

Още по-убедено казва, че не употребява наркотици. "Излезе, че имам кокаин в кръвта. Предполагам, че някой може да ми го е сложил в питието. Ако станеш по-весел, ще поръчваш и ще харчиш повече пари", разсъждава Димитър Любенов.

В секундите преди сблъсъка решил да пише съобщение на жена си - да я пита дали се е прибрала и да се поинтересува как е детето им. Половинката му празнувала рождения си ден по женски. Двамата тогава били разделени след семеен скандал.

