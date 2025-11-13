Мъж преби жена си за пореден път, след като тя поискала развод и избяга

Мъж биел почерпан жена си, тя го напуснала и този път я пребил, от болницата се обадили в полицията

Мъж е пребил жена си след като тя поискала развод и го напуснала. 56-годишната жена не издържала на системния побой от пияния си мъж и отишла да живее при сина им.

Това не се харесало на съпруга и той и нанесъл сериозен побой, като ѝ нанесъл множество наранявания - перфорация на белия дроб, счупил ѝ също три ребра. Жертвата била спасена със спешна операция, след като близки я докарали до болница, откъде се обадили в полицията.

Полицаите се озовали на сигнала и установили, че 56–годишната варненка е станала жертва на домашно насилие, извършено от мъжа, с когото са в процес на развод. Започнали светкавично издирване на мъжа, който след побоя избягал и се скрил в Добрич.

Благодарение на съвместните усилия на двете полицейски дирекции – на Варна и съседния град, мъжът е заловен и срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.

Съдът остави 45-годишния мъж в ареста, анализът на събраните материали и данни по делото сочат, за системно упражнявана под въздействие на алкохол физическа агресия от страна на обвиняемия към пострадалата.

Мъж вече е бил осъждан, като деянието се явява осъществено в изпитателния срок на предходна присъда за шофиране след употреба на алкохол с над 1,2 промила.