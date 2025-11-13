ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Николай Нанков: 1 млн. и 50 000 лв. на ден – това е стойността на таксата „въздух" за българите, която Радев им наложи

Николай Нанков

"1 милион и 50 000 лева на ден – точно това е стойността на таксата „въздух" за българските гражданите, която президентът им наложи". Това заяви председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков от трибуната.

"Прокситата му плашат хората с такси „водомер", „кладенец", „въздух" и какви ли не още измишльотини. А именно те наложиха такса „въздух" – президентът и неговите подопечни, които сключиха договора с „Боташ", защото по тръбите по този загробващ договор "тече" единствено и само въздух. Това е положението с тях – както казват хората, "въздух под налягане", заяви той.

Николай Нанков

