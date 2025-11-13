Румънският каналджия, убил шестима мигранти, опитал да ги изостави, но го върнали

Страте Чипрян работел като мебелист, иска при семейството си

Румънският каналджия, който катастрофира при гонка с полицията край Бургас и уби шестима мигранти, се опитал да ги изостави по време на пътуването. Той спрял колата, тръгнал, но бил върнат със заплашителни силни викове от мигрантите - общо девет души от Афганистан.

Това стана ясно по време на делото за мярката за неотклонение на задържания Страте Чипрян в Апелативния съд в Бургас. Румънецът поиска да бъде пуснат под домашен арест на румънския си адрес, за да е близо до жена си и детето, за които трябвало да се грижи. Съдът обаче го остави в ареста.

Срещу Чипрян са повдигнати две тежки умишлени престъпления - срещу реда на управление на държавата пет квалифициращи обстоятелства и за умишлено причиняване смъртта на шестима души при управление на МПС, каза апелативният прокурор Йовита Григорова. Тя разкри, че видеозаписи от камери по бул. "Тодор Александров", където стана произшествието, доказват механизма на извършеното престъпление, записите кореспондирали и с показанията на полицаите, преследвали колата с мигрантите, управлявана от Чипрян.

Стана ясно, че в продължение на около 70 километра - от Китен до Бургас, служителите на МВР се опитвали да спрат автомобила, който в крайна сметка навлезе в насрещното на бул. "Т. Александров" в Бургас, отнесе билборд и падна в езерото Вая.

Каналджията е трябвало да закара деветима нелегални мигранти, всички от Афганистан, до София, след което възнамерявал веднага да напусне страната.

"Той е дошъл с ясна цел в България, а действията му се характеризират с изключителна престъпна упоритост, заяви прокурор Григорова.

Според служебния защитник на румънеца обаче той е извършил двете тежки деяния, в които е обвинен, не умишлено, а по непредпазливост.

В съда Чипрян каза, че съжалява и друг път не би извършил нищо незаконно. Той е с чисто съдебно минало, работел като мебелист.