Кога ще се приемат новите правила за пътниците в самолета и какво е дигитално евро

Защо България няма да направи компромис с правата на сънародниците ни в Северна Македония
Кога ще се приемат новите правила и какви ще са правата на пътниците в самолета? Ще бъде ли включен ръчният багаж в цената на билета? Ще се увеличат ли компенсациите при закъснения на полета?
Какво представлява дигиталното евро и защо то няма да замени хартиените пари, но ще улесни прехвърлянето на средства през телефона?
Докъде е стигнала Република Северна Македония по пътя си към ЕС и защо България няма да направи компромиси с правата на сънародниците ни там?
Очаквайте дискусия по тези и други теми с участието на евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Емил Радев и Андрей Новаков.
В разговора с тях ще разберете още:
- Как стои днес България в очите на европейските ни партньори след толкова години политическа криза, която в Брюксел роди дори нарицателното "българска въртележка".
- Ще има ли обща европейска армия. И как се бори ЕС с дезинформацията за войната в Украйна в световната мрежа и големите платформи.
- Защо не трябва да има поскъпване на цените от 1 януари заради еврото и какво трябва да направи държавата срещу "хитреците", които се възползват от смяната на валутата ни.
- Как 200 хиляди македонци взеха български паспорти и защо трябва да има публичен регистър на всички, които са получили наши документи с доказване на български произход.