Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

СОС бламира Терзиев за нова структура на общината

Даринка Илиева

Васил Терзиев СНИМКА: Архив

Столичният общински съвет отхвърли предложението на кмета на София Васил Терзиев за нова структура на общината. Реформата в администрацията, която предвиждаше трима нови зам.-кметове - по градско планиране и развитие, по сигурност и по образование (сега ресорът включва образование, култура, спорт и младежки дейности) бе подкрепена само от групите на "Спаси София" и ПП-ДБ.

Основните критики към доклада бяха свързани с мащабната реформа, която предвижда част от функциите, които сега се изпълнят от главния архитект на столицата и ресорното му направление по архитектура и градоустройство (НАГ) да се прехвърлят към новия зам.-кмет по градско планиране и развитие. Срещу тези промени се обявиха и съсловните организации - Камарата на архитектите и Съюза на архитектите.

По-рано днес Терзиев обяви, че ако структурата бъде приета ще назначи за зам.-кмет по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.

Кметът обясни, че целта е да се въведе нов модел на управление, който да предоставя повече резултати за гражданите и за града със същия ресурс – чрез по-добра организация, по-ясно разделение на отговорностите и процесите, но без да се увеличава общата численост на администрацията, която е от 1236 служители.  

"Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за хората - те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест. Когато структурата работи ясно, координирано и прозрачно, резултатите се виждат по-бързо от всички", заяви Терзиев.

Идеята му беше новото направление „Градско планиране и развитие" да координира устройственото планиране, развитието на градската среда, опазването на културното наследство и внедряването на дигитални модели на инженерната инфраструктура. Точно тази реформа обаче доведе до разрив в отношенията между Терзиев и главния архитект на столицата Богдана Панайотова и кметът поиска оставката й. Причината е, че Панайотова не е била съгласна с прехвърлянето на служители от НАГ към новия зам.-кмет по градоустройството и е изпратила становището си до общинските съветници. Така на практика тя им даде аргумент да не подкрепят предложението на Терзиев. Самата Панайотова отказа да подаде оставка и в момента е в болничен.

По-рано днес той изрази надежда СОС да подкрепи новата структура, "за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София". И призна, че за него "политически ще е много лесно, ако структурата не получи подкрепа - да оправдая всяко несправяне на администрацията с това, че не ни беше позволено да направим реформата. Но предпочитам да имам инструментите да градим и да понеса отговорността, ако се провалим".

След решението на СОС лидерът на "Спаси София" Борис Бонев призова Терзиев да внесе отново предложението за нова структура на общината още на следващата сесия. 

